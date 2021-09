Vinterviken JJ + E : Netflix sort une nouvelle romance suédoise et c’est déjà disponible !

Il y a de l’amour dans l’air avec le film Vinterviken, une nouvelle adaptation d’un livre suédois et cela se passe sur Netflix…

Ce mercredi 8 septembre 2012, le géant du streaming a enrichi son catalogue de diverses œuvres. Parmi elles, il y avait Vinterviken, qui est une adaptation d’un roman d’amour suédois.

Netflix modernise Vinterviken

Le film « Vinterviken » est désormais disponible. Elisabeth et John-John habitent la même ville, mais vivent dans des mondes différents. La passion du premier amour brisera-t-elle les barrières sociales et culturelles ? pic.twitter.com/9zQd52AGM0 — Infos Netflix Belgique (@InfoNetflixBe) September 8, 2021

Pour se faire une idée du film, il faut savoir que c’est une histoire qui somme toute, est classique. Nous sommes en 2021 à Stockholm, et une histoire d’amour naît entre 2 jeunes gens. Il s’agit de John-John et Elisabeth, mais c’est un amour impossible même s’ils vivent dans la même ville. En effet, tout les sépare, aussi bien sur le plan économique, social ou culturel. Cependant, à la rentrée scolaire, les 2 jeunes gens se retrouvent dans une même classe au lycée.

Il faut savoir que Vinterviken était, à l’origine, un roman de fiction suédois du même nom. Il a été écrit par Mats Wahl en 1993, avec une première adaptation pour le cinéma dans ces années-là. Cependant, Netflix a pris la décision de remettre cette histoire au goût du jour, avec une nouvelle adaptation. De ce fait, des personnes compétentes ont été réunies sur le projet.

Il s’agit entre autres de la productrice Teresa Allden, du réalisateur Alexis Almström, et aussi de la scénariste Dunja Vujovic. C’est Filmlance International, d’Endemol Shine Group, qui se retrouve à la tête de la production du film. Il s’agit d’une coproduction de Teresa Allden, ainsi que de Sveriges Television.

Un classique remis au goût du jour

il faut une suite à vinterviken, ça peut pas finir comme ça 😩😩 — 𝑚𝑦𝑘𝑎𝑒̈𝑙𝑎🦋 (@myktrct) September 10, 2021

Vinterviken est un film qui a marqué tous ceux qui l’ont visualisé. D’ailleurs, le réalisateur du film, Alexis Almström, a dit à ce propos, ne jamais pouvoir oublier cette œuvre. En effet, il l’aurait vu dans les années 90, alors qu’il n’était qu’un adolescent.

D’après lui, le temps est passé, et il s’en est passé des choses depuis. Pourtant, il n’y a pas eu que de bons côtés. Le réalisateur a fait la remarque qu’un sentiment de désespoir s’est répandu chez les jeunes gens. Cela implique toutes les catégories sociales. Aussi, pour Alexis Almström, c’est l’une des raisons pour lesquelles il est excité par cette occasion de faire partager Vinterviken, grâce aux utilisateurs de Netflix. Pour lui, ce film est un espoir pour les jeunes amoureux, afin qu’ils puissent briser les barrières sociales.

Quant au géant américain, le plaisir est partagé pour faire équipe avec Alexis Almström pour ce projet de film. Dans la déclaration de Lina Brunneus, on sent également cette volonté d’aborder le sujet des différences de classes sociales, ou de la ségrégation. Concernant cette dernière, il s’agit de la directrice des coproductions et des acquisitions pour Netflix.

Pour ce qui est du casting, il y aura l’actrice Elsa Öhrn, qui endossera le rôle d’Elisabeth. Quant à John-John, c’est Mustapha Aarab qui interprétera ce rôle. Il n’y a plus à attendre pour suivre le film Vinterviken, car depuis le mercredi 08 septembre 2021, il est disponible sur la plateforme de streaming Netflix.