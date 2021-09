Squid Game : La série sud-coréenne s’annonce riche en couleurs dès le 17 septembre sur Netflix… Libérez votre agenda !

À partir du 17 septembre 2021, retrouvez la série ‘’Squid Game’’ sur Netflix. Esthétique enfantine et suspense intense se rejoignent pour vous épater.

La bande-annonce principale de la série Squid Game a récemment été publiée par le géant Netflix. Dans cette dernière, les téléspectateurs ont pu découvrir une histoire assez particulière. Celle où plusieurs personnes mettent leur vie en jeu afin de décrocher la somme colossale de 45.6 milliards de won. Le fameux jackpot est promis à celui ou celle qui sortira gagnant.e des épreuves plus ou moins mystérieuses. On vous en dit plus dans la suite.

Une série qui a tout l’air d’illustrer nos sociétés capitalistes

Squid Game est définie par son réalisateur comme une expression du monde capitaliste dans lequel nous vivons actuellement. Hwang Dong-hyuk explique comment la compétition qui régit de nos sociétés modernes poussent dans une impasse.

Une comparaison inquiétante nous est proposée au sein des jeux tant adulés dans notre enfance. Elle est suivie de leur migration vers des versions outrées et compétitives au plus haut point. Aussi, il faut souligner que les protagonistes qui n’ont plus rien de précieux sont prêts à y laisser la vie.

D’ailleurs, c’est ce qui justifie la façon dont ils s’avancent tête baissée vers le jackpot. La manière dont ces derniers se ruent vers l’argent illustre bien comment nous usons de nos stratégies dans un univers capitaliste. L’affiche d’ensemble de Squid Game regroupe l’intégralité de ces éléments.

Des jeux mortels de tout genre qui attendent les participants

En apercevant des corps qui jonchent le terrain et l’image choquante des perdants, moult questions se posent. À quels types de jeux prennent part les participants ? On a l’impression d’être dans un combiné de Black Mirror, Battle Royale et Alice in Borderlands. La série Squid Game s’est proposée aux abonnés Netflix avec une bande-annonce principale perspicace. Elle offre la possibilité de jauger l’ampleur des jeux troublant les participants.

On y retrouve Gi-Hun (Lee Jung-jae) qui énonce un numéro inscrit sur une carte de visite portant un cercle, un triangle et un carré. Le participant ainsi appelé se retrouvera dans un lieu inconnu dont le décor est comparable à celui d’un livre pour enfants. Ici, près de 456 personnes sont regroupées avec le désespoir comme allié. Il sera possible aux participants d’informer très tôt d’un probable renoncement.

Toutefois, face à un jackpot de ce poids, personne n’est prêt à refuser de se laisser aller. Sera-t-il possible de survivre jusqu’à sortir victorieux ? Tous les coups sont-ils permis ? Squid Game promet d’être fascinant.

Quand la plateforme donne l’eau à la bouche à ses abonnés

Alice in Borderlands + Black Mirror + Battle Royale Squid Game, notre nouvelle série sud-coréenne, le 17 septembre. pic.twitter.com/mYTVUTe5IU — Netflix France (@NetflixFR) September 9, 2021

Face à cette série qui sera bientôt aux écrans, la plateforme n’a pas perdu du temps pour teaser. Sur son compte Instagram, le géant du streaming donne envie. « Squid Game / Bande-annonce. Des jeux d’enfants au prix fort : celui de sa vie. Il faudra avant tout survivre et la jouer fine pour rafler les 45.6 milliards de won à la clé. Squid Game, c’est intense et ça arrive le 17 septembre »,pouvait-on lire.

Il va donc falloir bien se programmer « Netflix and Chills » cette année. L’objectif, c’est de ne pas manquer la saison 1 de la série coréenne.