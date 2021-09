FreeBritney : Le documentaire Netflix sur la star de la chanson américaine est pour la fin de ce mois !

Le mouvement #FreeBritney est plus que jamais d’actualité, et pour ses abonnés, le géant américain s’apprête à révéler quelques détails. Ainsi, un documentaire arrive bientôt sur Netflix, et cela portera sur la princesse de la pop. Annoncé depuis un moment, on connaît la date de sortie.

Une vie très médiatisée pour Britney Spears

🚨#INFO🚨 : Le père de Britney Spears, Jamie Spears, vient officiellement de déposer une demande d’arrêt de la mise sous tutelle de sa fille. Britney Spears pourrait être libérée de sa tutelle lors de sa prochaine audience ce mois-ci.#FreeBritney pic.twitter.com/axOp2hGWu5 — Britney Spears Fan 🇫🇷 (@BritneyActusFR) September 8, 2021

La célébrité ne va pas toujours de pair avec le bonheur, et Britney Spears en paye encore aujourd’hui les frais. Alors que le début de sa carrière se passait comme dans un rêve, avec la gloire et la fortune, les choses ont commencé à se détériorer à partir de 2007.

Victime des paparazzis qui l’ont traquée, et du public qui a été particulièrement dur et sexiste envers elle, la star américaine a fini par craquer ! Elle finit par se séparer de son compagnon, elle perd la garde de ses 2 enfants, et enchaîne les frasques en public. Il s’ensuit des séjours à l’hôpital, et à la fin, Britney Spears est placée sous la tutelle de son père.

Après 13 ans, la star internationale qui fait partie des plus aimées aux USA, semble aller beaucoup mieux. Elle essaye de reprendre sa vie en main, notamment de se défaire de l’emprise de son père, mais jusqu’ici, la justice américaine n’a voulu rien entendre.

Une procédure judiciaire a alors été entamée par la chanteuse de 39 ans, pour qu’elle puisse être sous la tutelle de sa manager. Le mouvement FreeBritney est né il y a quelques années maintenant des fans de la chanteuse. Le but est de la soutenir afin qu’elle puisse retrouver son indépendance, puisqu’elle ne peut absolument rien faire sans demander une permission. Cela concerne le plan financier, juridique, ou tout autre.

Cependant, on apprend que ce mardi 7 septembre, Jamie Spears, le père de Britney Spears, a enfin accepté d’accorder sa liberté à cette dernière. Il faut souligner que depuis 2008, Jamie Spears avait tout le contrôle sur la fortune de sa fille, et était payé plusieurs milliers de dollars par mois. Après le documentaire réalisé par New York Time sur cette affaire il y a quelques années, Netflix entre aussi dans la danse.

A quoi s’attendre avec ce documentaire ?

Rien n’est encore vraiment dévoilé à propos du documentaire sur Britney Spears que s’apprête à sortir Netflix. Toutefois, on connaît maintenant la date, et c’est pour ce 28 septembre 2021. Pour ce faire, Netflix a fait appel à la cinéaste Erin Lee Carr. Les fans seront ravis de découvrir d’autres aspects de la vie de la pop star, et les dessous du mouvement FreeBritney.

Ce sera le moment de prendre la mesure des traitements subis par Britney Spears aussi bien de la presse, des médias, que du public. Rien n’a encore été dévoilé, et on se demande bien si la protagoniste elle-même participera à ce documentaire, ou si ses proches prendront la parole. Il faudra patienter pour le savoir.