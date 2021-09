The King’s Affection : La première saison du K-Drama sortira sur Netflix en octobre !

Ce n’est un secret pour personne que Netflix fait en ce moment, la promotion des K-dramas. De nombreux films et séries débarqueront donc bientôt sur la plateforme de streaming, pour le bonheur des habitués. C’est ainsi qu’en octobre 2021, The King’s Affection sortira et sera disponible sur Netflix.

Tout ce qu’il y a à savoir sur The King’s Affection !

Rowoon romance sageuk hot debut 🔥 Catch him with Park Eun-bin in The King’s Affection, coming this October 11 👑 pic.twitter.com/v7QU5YaAcU — Netflix Philippines (@Netflix_PH) September 7, 2021

L’ affection du roi en langue française, The King’s Affection est une série très attendue sur Netflix. Annoncé depuis un bon moment par la plateforme de streaming, des images ont permis d’avoir une idée de l’univers. Il s’agit donc d’une série historique coréenne, dans la catégorie du drame romantique. L’un des personnages principaux de cette série est la jeune actrice Park Eun Bin, et c’est le cinéaste Song Hyeon Wook qui est sur le projet. On se rappelle que c’est lui qui s’est chargé des œuvres cinématographiques telles que « Beauty Inside », ou encore « Oh Ha Young Again ». En plus du cinéaste, il y aura également Nam Yoon Su, Bae Yoon Kyung, et aussi Choi Byung Chan.

Il faut savoir que la série The King’s Affection a été réalisée sous licence internationale de KBS2. Cependant, il s’agit d’une série originale Netflix. Si la réalisation de The King’s Affection est attribuée à Song Hyun Wook, c’est Han Hee Jung qui en a écrit le scénario. Notons que la série une fois sortie, représentera la 5e série dramatique de KBS2. Pour la toute 1ère saison qui s’apprête à sortir, il y aura 20 épisodes. Quant à la date de sortie, elle est déjà connue, et ce sera le lundi 11 octobre 2021.

Par ailleurs, les épisodes qui font 70 minutes environ à chaque fois, ne seront pas disponibles en même temps. En effet, il y aura un nouvel épisode 2 fois par semaine, et ce sera ainsi pendant 10 semaines. Cela signifie que la fin de la saison 1 de The King’s Affection arrivera le mardi 14 décembre 2021. Toutefois, il faut noter qu’avant que les épisodes ne se retrouvent sur Netflix France, ils seront diffusés sur le câble sud-coréen Netflix KBS2 en premier.

Quelle est l’intrigue de The King’s Affection?

Here’s How Netizens Are Reacting To The First Still Cuts From « The King’s Affection » Starring SF9’s RoWoon And Park EunBin

https://t.co/UxCoy4zoZi #SF9 #RoWoon #ParkEunBin #TheKingsAffection — Kpopmap (@Kpopmap) September 9, 2021

The King’s Affection nous raconte une belle histoire d’époque. Alors que le prince héritier d’un royaume et son épouse viennent d’être parents de jumeaux de sexe opposé, la vie de la fillette est en danger. Plutôt que de la tuer comme cela a été ordonné, celle-ci est sauvée, et grandit hors du palais.

Malheureusement, le frère jumeau finit par mourir après quelques années. De ce fait, la princesse revient dans le palais où elle est née, et prend la place de son frère jusqu’au bout. En effet, sa mère l’élève en tant que prince Lee Hwi (son frère décédé). Craignant que la supercherie ne soit découverte, la jeune fille se tient à distance de tout le monde.

C’est uniquement à son professeur, Jung Ji Woon, qu’elle s’ouvre, mais elle finit par en tomber amoureuse. Comment tout cela va-t-il se conclure ? La réponse à partir d’octobre sur Netflix.