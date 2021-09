Clickbait : Découvrez la série Netflix qui a raflé plusieurs admirations et dont les fans sont impatients de retrouver une probable saison 2 !

C’est un grand coup que le géant du streaming a encore donné dans la catégorie des séries avec Clickbait. La minisérie de huit épisodes diffusés par la plateforme a passionné moult de ses abonnés. Depuis sa sortie le 25 août dernier, Clickbait enchaîne de nombreux avis favorables au point même de susciter l’attente d’une deuxième saison. On vous en dit plus dans la suite.

Une série étrange mais qui accroche !

Nous avons commencé la mini-série 《Clickbait》. J’aime assez, on se laisse prendre au jeu de l’enquête.

Et vous, vous l’avez vu ?

En plus d’être un père adorable, Nick Brewer est également un mari dévoué et un frère qui donne de l’attention aux autres. Toutefois, ce dernier disparaît de façon mystérieuse. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre Nick le corps couvert d’hématomes. L’homme tient un carton en main sur lequel on pouvait lire « Je maltraite les femmes. À 5 millions de vues, je mourrai ».

En se demandant s’il s’agissait d’une menace, d’une confidence ou des deux, ses proches se lancent à son secours. Malheureusement, le dévouement de sa sœur et de son épouse pour le sauver ne sera que de courte durée. Elles découvriront une autre facette de Nick dont elles ignoraient entièrement l’existence.

Sur près de sept épisodes, Clickbait fait défiler son intrigue à travers une méthode qui a déjà donné du succès. Un épisode est ainsi consacré à un personnage. Le héros Nick est joué par Adrian Grenier. Ce dernier avait déjà tenu ce rôle principal dans la série Entourage. Avec des faits crédibles et des personnages attachants, Clickbait s’accorde un rythme surprenant.

Pourquoi Clickbait accroche-t-il tant ?

Les mini-séries policières pullulent de nos jours. Beaucoup de téléspectateurs finissent par avoir l’impression de ne plus se faire avoir. Cependant, à l’image de ‘’Mon amie Adèle’’, Clickbait y est parvenue et de façon brillante. Au cours de chaque épisode, l’attention est maintenue sur chaque personnage.

Au fur et à mesure que les minutes défilent, des éléments accablants sont découverts sur Nick et sur d’autres. La liste des personnes suspectes ne fait que s’allonger, poussant à l’interrogation et au doute. On pourrait penser avoir tout compris de l’histoire. Cependant, pour réussir cet exploit, il va falloir avoir un esprit de déduction encore plus spectaculaire.

#Clickbait📱 (mini-série) Addictive, intrigante et surprenante, la mini-série « Clickbait » porte très bien son nom. Curieux de cliquer, on est embarqué par cette haletante intrigue rythmée de tension, de rebondissements et de suspense.

En vrai, c’est dans le dernier épisode qu’on parvient réellement à cerner la fin de l’histoire. Par ailleurs, Clickbait relève un autre point fort qui le rend si particulier. En effet, la minisérie dénonce la puissance du buzz tout comme celle des troubles d’internet, ainsi que les réseaux sociaux. On y voit clairement que les médias sont même prêts à franchir toutes les lignes rouges pour le scoop. En version française, le titre pourrait être traduit par ‘’Piège à clic’’. Ce qui semble être assez révélateur.

La fin de la série n’induit pas forcément à penser qu’une saison 2 pourrait voir le jour. Aussi, il faut souligner que Netflix n’a pas cette habitude de prolonger ses mini-séries. Cependant, Clickbait pourrait bien être l’exception qui justifie la règle.