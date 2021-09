Kate sur Netflix : Découvrez la tueuse solitaire qui vous fait découvrir une autre image des personnages anti héros assoiffés de sang !

Le monde des séries et films est assez bondé de tout type d’acteurs. Cependant, les femmes assassines sont quand même rares. Aujourd’hui, c’est le long métrage de Cédric Nicolas-Troyan qui séduit les abonnés Netflix. Allures spectrales, combats chorégraphiés avec soin et combinés avec l’exceptionnel Mary Elizabeth Winstead sont les grands points à retenir.

À savoir sur le film ‘’Kate’’

Netflix: Kate, nous venons d’ajouter un film qui devrait vous plaire. pic.twitter.com/TIAhoGnDEd — Kate LeBlanc (@KateTranslate) September 10, 2021

Dans le rôle de la star Kate, on retrouve Mary Elizabeth Winstead se démarquant par un regard froid. La jeune femme n’hésite pas à taillader, et à détruire tous les obstacles sur son chemin. Aussi, ce cliché de sexe faible semble bien être écrasé sous les talons et les bottes de Kate. D’ailleurs, elle n’a pas fini de faucher des vies. On pourrait bien penser à une Jane Wick insensible qui travaille en association avec son chef pour supprimer les acteurs avilissants. Kate ne pose aucune question et atteint toujours sa cible. Elle doit alors passer divers niveaux afin d’atteindre le boss principal, telle l’allure d’un jeu vidéo.

Kate découvre qu’elle est victime d’un empoisonnement mortel après la tournure inattendue d’une mission de suivi. L’actrice n’a plus que 24 heures pour résoudre ses affaires. Impossible de passer à côté de l’élégance de la mise en scène du français Cédric Nicolas-Troyan.

Une nouvelle sortie qui pourrait avoir une suite

‘’Kate’’ est disponible sur Netflix depuis le vendredi 10 septembre dernier. Actuellement, aucune annonce officielle ne fait part d’un renouvellement du film. Toutefois, il faut souligner que le film marque sa fin avec la mort du personnage principal. S’il faut espérer une suite, deux cas sont envisageables.

Le premier contexte, c’est que la mort de Kate est rétablie. Le second serait qu’un nouveau personnage principal soit choisi pour continuer. Dans l’ensemble de ces cas, de nombreuses intrigues sont à relever et peuvent permettre à l’histoire de se poursuivre. En cas de véritable succès, Kate pourrait connaître un renouvellement avec une date de sortie pour 2023.

À quoi s’attendre pour une suite de Kate sur la plateforme de streaming ?

Je viens de voir le film sur Netflix Kate une excellente surprise 😲😲😲😲😲 pic.twitter.com/7D57gJQPKa — Travis touchdown (@66Travis6615) September 10, 2021

Dans le film, Kijima le protagoniste et nombreux de ses fidèles hommes lancent une offensive contre le quartier général de Renji. Objectif, sauver Ani. On voit Renji se faire décapiter dans un face-à-face contre Kijima. Kate trouve Varrick et des coups de feu éclatent. Ce dernier meurt. Kate rejoint alors Ani auprès de qui elle s’allonge. Le cœur de l’actrice principale s’arrête quelques secondes avant que le générique ne débute.

Dans le cas où la mort de Kate serait rétablie pour une probable suite, elle sera le personnage principal. Cette fois, l’histoire se déroulera sur les terres européennes ou nord-américaines. Si ce n’est pas effectif, alors Ani pourrait bien être le protagoniste.

Kate 2 pourrait donner de plus amples informations sur la mystérieuse organisation pour laquelle Kate et Varrick se sont dévoués. Des éléments du crime organisé pourraient être vus en Italie et en Chine ou dans d’autres parties de la planète.