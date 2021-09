Into the Night saison 2 sur Netflix : Les abonnés font part de leurs premiers avis sur la série proposée par le géant du streaming… Pas d’inquiétude, il y a zéro spoil !

La deuxième saison de la célèbre série belge Into the Night est sortie il y a peu. Plusieurs téléspectateurs donnent leurs avis sans spoiler.

Cela fait quelques jours maintenant que la deuxième saison de la série dramatique belge Into the Night est sortie. Les épisodes sont depuis disponibles sur la plus célèbre des plateformes de streaming, Netflix. Les amateurs se montrent déjà très impatients de retrouver de nouveaux épisodes de la série originale belge. Il faut dire que cette nouvelle saison était suffisamment à la hauteur de leurs attentes après la saison 1. Découvrez sans plus tarder cette deuxième saison et les avis des fans sur les réseaux sociaux.

De quoi est-il question dans la série Into the Night ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par INTO THE NIGHT (@intothenight_original)

Vous ne connaissez pas cette inspiration du roman de Jacek Dukaj polonais, qu’a développée le scénariste Jason George ? Sachez que Into the Night est un thriller de science-fiction. Sa première saison est composée seulement de 6 épisodes. Le scénario se concentre sur l’équipage et les passagers d’un vol de nuit qui a été détourné. Il sera désormais question de se lancer dans une course contre le soleil.

Pendant ce temps, un évènement interplanétaire inexplicable provoque un grand chaos dans le monde. L’histoire débute ainsi alors qu’un homme équipé d’armes débarque sur son vol de nuit à destination de la capitale russe. Il oblige les pilotes de l’avion à décoller, emmenant avec lui un panel de passagers affolés. Ces derniers se rendent compte assez tôt qu’ils doivent unir leurs forces pour survivre à la menace à bord.

Que propose la réalisation belge dans la deuxième saison ?

Au final, dans la saison 1, les passagers du vol 21 ont réussi à se cacher du soleil en Bulgarie. Ils se sont mis dans un vieux bunker soviétique. Cependant, leur soulagement n’était que de courte durée. Très rapidement, une partie de leurs vivres est détruite par un malheureux incident. Les passagers, pour ne pas mourir de faim, sont donc obligés de remonter à la surface.

L’objectif désormais sera d’atteindre la réserve mondiale de semences sise en Norvège. Malheureusement pour eux, d’autres personnes ont eu la même idée et se lancent dans la même course qu’eux. Pour la remporter contre le temps, l’équipe devra se séparer. Il faudra également apprivoiser un équipage militaire et procéder à des sacrifices dans l’intérêt de tous.

Les commentaires et les avis sur la saison 2… (pas de spoiler)

Into the night sur Netflix c’est tellement bien et sous côté, la saison 2 encore mieux — sel🧂 (@ClestineBarbieu) September 9, 2021

Les abonnés de la célèbre plateforme de streaming se plaisent énormément avec la deuxième saison de la série belge. Ils sont même déjà pressés de découvrir la suite des mésaventures des acteurs dans la saison 3 d’Into the Night. On lit leurs impatiences dans les multiples commentaires. Toutefois, ils sont tristes du fait que chaque saison ne fait que 6 épisodes (peu pour eux).

Par ailleurs, il faut rappeler qu’un principe a été énoncé au sujet des spoilers dans les commentaires. Un spoiler est juste une critique en rapport avec les épisodes ou les saisons à venir. Cela n’a pas été interdit, mais les téléspectateurs sont invités à les mettre dans des balises afin d’épargner les autres lecteurs.