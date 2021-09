Lucifer saison 6 disponible sur Netflix : Passons au débrief de l’ultime partie sans spoilers majeurs !

Elle est enfin là. La saison 6 de Lucifer est déjà disponible sur Netflix depuis le vendredi 10 septembre dernier. C’est maintenant l’heure de vous la faire découvrir d’une meilleure façon. Toutefois, sachez que vous ne retrouverez pas de spoilers majeurs dans la suite.

Ce que beaucoup ont aimé dans cette dernière saison de Lucifer

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucifer (@lucifernetflix)

C’est pour la première fois que l’on aperçoit une vulnérabilité de Lucifer dans de nouvelles fonctions. Il s’agit d’un point qui a particulièrement été apprécié dans cette sixième saison.

Le Diable tout puissant a pris la place du nouveau Dieu, mais avec un peu de fébrilité. La nouvelle facette du personnage sonne assez bien. Ne se sent pas apte encore à assurer son nouveau rôle, le héros s’accorde un bon moment sur Terre. Objectif, régler d’autres choses avant de faire face à ses tâches.

Les scénaristes ont été stratégiques sur ce point. Il fallait qu’une bonne raison soit trouvée pour que le Diable reporte le moment fatidique. Notre héros devrait donc continuer ses aventures sur Terre avant de monter au Paradis. Ce qui était loin d’être une tâche aisée que la réalisation a quand même réussie. La raison tient bien la route et elle va surprendre plusieurs.

Un rôle important de Chloé

En effet, ce sera aux côtés de Chloé que Lucifer parviendra peut-être à se transformer en cette personne qu’il a toujours désiré être. Dans la même lancée, Chloé a du mal à se passer de son instinct de détective. Pourtant, cette dernière a besoin d’assumer ses nouvelles fonctions au Paradis.

Dans les tout premiers épisodes de cette saison, les problèmes de chaque personnage sont exposés. Une façon de les mettre devant leurs propres dilemmes qui pourront normalement être résolus d’ici la fin de la série.

De nombreux sujets poignants sont évoqués à l’instar du racisme, de la foi, de l’altruisme. La série s’assure toujours de coller à une actualité. De belles surprises attendent les téléspectateurs comme celle concernant Ella.

Enfin, le suspense et l’humour sont toujours au rendez-vous dans les nouveaux épisodes. C’est encore difficile de s’imaginer que Lucifer est presque à sa fin.

Une série engagée avec un beau final

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucifer (@lucifernetflix)

Le seul véritable hic qu’on peut soulever, c’est la fin de la série diabolique que marque cette sixième saison. L’ordre des intrigues est bien respecté et on peut compter sur les trois premiers épisodes qui relatent les problèmes de chaque personne. Comme on peut l’imaginer, il va falloir du temps pour savoir si les problèmes seront résolus. Certes, la série se termine. Cependant, ses amoureux avaient besoin de cette ultime partie. Néanmoins, il faudra se préparer à des moments d’émotions saisissants.

Sans en dire trop, il faut souligner que les héros de la série vont vivre une aventure révélatrice. Ils trouveront tous leur voie. La fiction connaît une fin inattendue et révèle que le chemin emprunté par Lucifer depuis le début de la série n’a rien de hasardeux.

En s’inscrivant dans la lignée des précédentes sorties, la série s’est assurée d’intégrer plusieurs rebondissements. Le final est beau et intelligent, mais laisse néanmoins un léger goût amer.