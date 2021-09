Comme des proies : Le nouveau thriller sanglant de Netflix vient de sortir, et c’est exclusivement sur la plateforme !

Il y a un tout nouveau survival sur Netflix depuis ce vendredi 10 septembre 2021. Il s’agit d’un long métrage allemand, et il vient enrichir le catalogue de films de frissons de la plateforme de streaming. Le film Comme des proies vous entraîne dans une chasse à l’homme effrayante, et c’est seulement sur Netflix.

Halloween avant l’heure sur Netflix

C’est l’heure de la chasse sur Netflix, avec le long métrage Comme des proies. Les amateurs de survival vont se régaler avec ce film qui fait au moins 2h en temps de visionnage. Sorti depuis ce vendredi 10 septembre 2021, ce nouveau thriller entre parfaitement dans la catégorie Chills de Netflix. C’est Thomas Sieben qui a réalisé ce thriller allemand.

Pour ceux qui se rappellent du long métrage Kidnapping Stella en 2019, il faut savoir que c’est lui qui a réalisé également ce chef d’œuvre. Notons que Kidnapping Stella avait aussi intégré directement le catalogue de la plateforme de streaming Netflix dès sa sortie. Il s’agissait d’un remake du film La Disparition d’Alice Creed.

Les acteurs principaux qui composent le casting de Comme des proies, ont déjà été vus pour la plupart, dans des films mémorables. Ainsi, il y aura David Kross qui a déjà tourné dans The reader, et l’acteur Hanno Koffler a été vu dans Babylon Berlin. On verra également Robert Finster qui a joué dans Freud, de même que Klaus Steinbacheret vu dans Oktoberfest: Beer & Blood.

Pour finir, il y aura également Yung Ngo, acteur dans Dogs of Berlin, et dans Mute. Tout ce beau monde sera ainsi réuni pour tourner dans Comme des proies. Il s’agira du 4e film à l’actif du réalisateur et scénariste allemand Thomas Sieben.

Un enterrement de vie de garçon qui tourne au cauchemar

Ce long métrage se déroule dans une forêt. On se retrouve en présence de 5 amis réunis pour célébrer l’enterrement de vie de garçon de l’un d’entre eux. Le futur marié s’appelle Roman (interprété par Thomas Cross), et il est en compagnie de son frère Albert (il s’agit de Hanno Koffler), et de 3 autres amis.

Pour cette occasion, ils ont décidé de faire une randonnée dans la forêt. Cela devrait être une promenade tranquille et relaxante pour cette bande de copains, avant le jour J, sauf que cela se transforme plutôt en un véritable cauchemar.

D’abord, ils entendent des coups de feu, et se disent qu’il s’agit de chasseurs en pleine activité. Les 5 amis se rendent vite compte qu’ils sont en réalité pris pour cible par un tireur qu’il ne voit pas, qui est bien décidé à tous les abattre. S’ensuit une quête désespérée pour sortir de cette forêt indemne.

Pourront-il s’en sortir vivants ? Qui est ce mystérieux tireur qui a décidé de traquer les 5 amis et quel est son but ? Toutes ces questions trouveront des réponses dans le long métrage Comme des proies. C’est uniquement sur Netflix, pour le bonheur des utilisateurs amateurs de ce genre de films. Il ne reste plus qu’à se régaler devant l’écran.