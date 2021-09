Ozark saison 4 : L’annonce de la date de sortie est-elle prévue pour bientôt ? Allez Netflix, on veut des infos !

Ozark est une série diffusée sur Netflix depuis plusieurs années. Il s’agit de l’une des meilleures séries policières de la plateforme de streaming. Elle compte d’ailleurs des millions de spectateurs dans le monde. Tous sont actuellement pressés de découvrir la date de sortie de la quatrième saison. Celle-ci promet d’être encore plus palpitante que les autres.

Ozark saison 4 : le tournage des différents épisodes prendra bientôt fin

Le tournage de la saison 4 de la série Ozark a démarré depuis déjà plusieurs semaines. Aux dernières nouvelles, tout se déroule dans les meilleures conditions sur le plateau. Le tournage devrait donc prendre fin dès le 8 octobre 2021. C’est une information révélée par Julia Garner il y a quelques jours.

Depuis lors, les fans s’interrogent sur la date de sortie de cette nouvelle saison de leur série préférée. D’après certaines rumeurs, la diffusion se fera bientôt sur Netflix. Cependant, cette information est loin d’être suffisante pour les grands adeptes de ce drame policier. Plus encore pour cette saison qui promet beaucoup plus d’action.

Ozark saison 4 : quand pourrons-nous connaître la date de sortie ?

Les premières informations au sujet de la saison 4 de la série Ozark ont été révélées il y a quelques jours. Elles ont permis de savoir que cette saison était composée de 14 épisodes. Nous avons également pu découvrir que pour sa saison 4, la série Ozark sera divisée en deux parties. Pour en savoir plus, il faudra attendre le Tudum, qui aura lieu le 25 septembre.

C’est un événement mondial auquel participent des acteurs et actrices de plus de 70 films et séries. Il sera diffusé en direct à travers le monde entier. A cette occasion, vous pourrez découvrir des informations exclusives sur la prochaine saison de la série Ozark. C’est aussi lors de cet événement que sera révélée la date de sortie officielle de cette nouvelle saison.

Parmi les invités au Tudum, on pourra retrouver les stars des séries les plus populaires de Netflix. Il s’agit notamment des principaux acteurs des séries comme Casa de Papel, La Chronique de Bridgerton, Stranger Things, etc. Vous pourrez en apprendre un peu plus sur chacune de ces séries cultes et sur les nouvelles saisons à venir.

Il y a donc de grandes chances pour qu’à cette occasion, la date de sortie de la première partie d’Ozark saison 4 soit dévoilée. Toutefois, il est important de garder à l’esprit que le tournage n’est pas encore terminé. Par conséquent, il n’est pas évident de pouvoir estimer la date de diffusion de la série sur Netflix.

Il ne faudrait pas oublier que le processus de post-production peut également prendre du temps. Quoi qu’il en soit, la certitude est que les fans pourront profiter de la saison 4 de la série Ozark, au plus tard en 2022.