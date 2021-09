La mécanique de l’ombre sur Netflix : Le film d’espionnage est désormais disponible sur la plateforme de streaming !

Ce long métrage parle d’un homme qui devient espion malgré lui. Sorti depuis quelques années, la plateforme de streaming a décidé d’enrichir son catalogue avec ce drame.

En savoir plus sur le film

Après un burn-out, une mystérieuse organisation lui offre un nouveau boulot : retranscrire des écoutes téléphoniques. Il n’aurait jamais dû appuyer sur “play”. La Mécanique de l’Ombre (2016), avec François Cluzet, c’est dispo. pic.twitter.com/vNsaRzsXUO — Netflix France (@NetflixFR) September 11, 2021

Tourné en 2016, c’est le 11 janvier 2017 que le film La Mécanique de l’Ombre est sorti en salle. Il s’agit d’un film d’espionnage, classé dans la catégorie des thrillers et des films de drame. En termes de visionnage, il fait 1h 31 minutes, et il a été réalisé par Thomas Kruithof. Ce dernier est aussi le scénariste de La Mécanique de l’Ombre, avec Yann Gozlan. Pour le scénario, il y avait Marc Syrigas et Aurélie Valat.

Concernant le casting de ce long métrage, on retrouve François Cluzet dans le rôle de l’acteur principal Duval. Alba Rohrwacher incarne le personnage de Sarah, et Denis celui de Clément. On retrouve également Sami Bouajila qui interprète Labarthe, et son bras droit dans le film est joué par Bruno Georis. Simon Abkarian représente Gerfaut, et Philippe Résimont est dans la peau de De Grugy. Quant à Daniel Hanssens, son personnage se prénomme Albert.

Il faut savoir que La Mécanique de l’ombre est le 1er film en long métrage réalisé par Thomas Kruithof. Par contre, il avait déjà réalisé un court métrage qui a pour intitulé : Rétention. La Mécanique de l’ombre réserve des surprises, même si les critiques au moment de la sortie du film étaient partagées.

A chaque téléspectateur de se faire sa propre idée. On peut déjà s’attendre à voir Denis Podalydès dans un rôle dans lequel on n’a pas trop l’habitude de le voir. En effet, il incarne ici un personnage très froid comme la glace. Le jeu d’acteur de François Cluzet, le personnage principal du film, peut aussi être salué.

Que raconte le film ?

Du coup par curiosité, et par ce que j’aime bien François Cluzet.

J’ai testé « La Mécanique de l’ombre » hier soir sur Netflix. Vraiment une très bonne surprise ! Je vous conseille d’aller le regarder ! 👍 https://t.co/O6FbhET4c3 — 𝐕𝐚𝐜𝐚_𝟒𝟕⌛🌕🛹🐈 (@Vaca_47) September 12, 2021

Le héros du film se prénomme Duval, et c’est un homme au chômage depuis 2 ans. Cette situation est la conséquence d’une grande dépression dont il est à peine sorti. Alors qu’il essaie de se remettre en selle et de prendre sa vie en main, un mystérieux homme d’affaires le contacte et lui fait une proposition.

Le travail bien rémunéré, consiste juste à retranscrire des écoutes téléphoniques, et Duval accepte sans se poser trop de questions. Cependant, ce travail cache un gros dossier, et Duval se rend rapidement compte qu’il s’est retrouvé en plein dans un inquiétant complot politique.

La Mécanique de l’ombre, est un film qui s’inspire de crises ou complots, dont certains se basent sur des faits réels, et d’autres sont de l’ordre de l’imaginaire. Cela concerne des faits qui se sont déroulés en France depuis ces dernières années. Thomas Kruithof a réalisé son film en utilisant la thématique de la paranoïa. Le réalisateur s’est aussi inspiré des divers films d’espionnage qui ont un rapport avec la Guerre Froide. Dorénavant, le film est disponible sur la plateforme de streaming Netflix.