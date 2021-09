Three Identical Strangers: Le documentaire disponible sur Netflix au sujet de l’incroyable histoire des triplés, émeut les internautes !

C’est depuis le 7 juin 2021, que la plateforme de streaming a mis le documentaire réalisé par Tim Wardle dans son catalogue. Quelques semaines après, les avis des internautes sont très favorables, et nombreux sont ceux qui ont coulé des larmes à cause de cette histoire.

Un documentaire récompensé

Toutes les questions à propos de cette histoire n’ont pas encore trouvé de réponses. Ce documentaire réalisé par le Britannique Tim Wardle, est sorti depuis le 19 janvier 2018, et c’était lors du Festival de Sundance. L’intitulé de son œuvre était « Tree Identical Strangers », et il faut savoir qu’il a reçu le prix du jury. Le documentaire parle de 3 frères nés triplés, et se ressemblant comme 2 gouttes d’eau. A leur naissance, ils ont été séparés, et donnés en adoption à 3 familles différentes. Les frères se prénomment Bobby, Eddy et David, et c’est à l’institut Louise Wise à New-York qu’ils ont été placés en adoption.

Née le 12 juillet 1961 à Long Island, cette histoire des triplets cache de sombres secrets. En effet, il semble que c’est de façon délibérée que chacun des enfants ait été séparé, puis placé dans des familles différentes. Ce serait en raison d’une étude secrète, dont les résultats n’ont jamais été publiés, et qui portait sur l’inné et l’acquis. L’homme à la tête de cette étude est le psychanalyste Peter Neubauer.

Aussi, chacune des familles qui adoptaient l’un des jumeaux, n’ont pas été mises dans la confidence que les enfants avaient des frères jumeaux quelque part. Notons que les triplés n’étaient pas les seuls jumeaux concernés par cette situation.

Des triplets qui se retrouvent

Au moment où les enfants étaient placés en adoption en 1961, rien ne présageait qu’ils finiraient par se retrouver un jour. Le hasard a voulu que cela se passe en 1980. Alors que Robert Shafran est arrivé au Sullivan County Community College pour la 1ère fois, une surprise l’attend.

Dans ce nouveau collège situé à plus de 180 kilomètres de chez lui, tout le monde semble le connaître, mais on l’appelle par un autre prénom « Eddy ». Finalement, c’est Michael Domnitz qui est ami avec Edward Galland alias Eddy, qui comprend ce qui se passe. Il faut juste quelques heures pour que les 2 frères jumeaux se rencontrent, tous ébahis par la ressemblance incroyable. L’information se répand et prend de l’ampleur, au point que le 3e frère, David Kellman, finit par apprendre l’histoire.

Les 3 triplets ont 19 ans à ce moment, et deviennent inséparables et de véritables célébrités grâce à leur histoire incroyable. Ils vont même faire le tour des USA, et sont invités sur les plateaux de télévisions. Ils apparaissent même dans un film avec Madonna.

Dans le documentaire, des archives sont révélées, et il y a des témoignages. Cependant, seulement 2 des 3 frères vont prendre la parole. Il s’agit de Bobby Shafran et David Kellman, et au moment du tournage, ils avaient 56 ans. Quant à Eddy Galland, ce dernier s’est suicidé à l’aube de ses 34 ans. Des problèmes sont nés entre eux 3, et cela a conduit au départ de Bobby Shafran. Eddy n’a pas supporté cette séparation, et à peine 3 semaines après, il a mis fin à ses jours.