Les Deguns : Disponible actuellement sur NetflixFR, une saison 2 du film est toute proche de voir le jour !

Les Deguns est maintenant accessible sur NetflixFR. Dans l’attente d’une saison 2, le géant du streaming vous fait revivre les aventures de Nono et Karim.

Duo de comiques, Karim Jebli et Nordine Salhi vous emportent dans une œuvre qui a connu un succès flamboyant sur la toile. La web-série retraçant le parcours de deux jeunes lycéens pas très motivés par l’école a charmé plusieurs. De nombreuses stars finiront par y figurer au point même que la Web-série s’est vue ouvrir les portes du cinéma. Aujourd’hui, après une première partie assez réussie, l’on pourrait avoir droit au ‘’Deguns 2’’. Pour l’heure, NetflixFR ne s’est pas fait prier pour proposer la première sortie à ses abonnés. On vous en dit plus dans la suite.

Du succès sur la toile vers le cinéma

Tout est d’abord parti d’un duo assez drôle au sein duquel on retrouve Karim Jebil ainsi que Nordine Salhi. La paire a ravi le cœur de plus d’un sur internet à travers une web-série retraçant le parcours de deux lycéens. Ces derniers sont décidés à faire quelque chose de leur vie, mais doivent essuyer échec sur échec. Tout un univers rempli d’amour s’est créé autour de ces deux personnages coincés entre désespoir, école et inactivité.

Le succès grandissant de la web-série n’a pas laissé certains indifférents. C’est ainsi que plusieurs personnalités n’ont pas manqué d’y faire leur apparition. Rappeurs, acteurs, stars de télé-réalité et autres peuvent en témoigner. Après quatre saisons glorieuses sur internet, le tandem s’est tourné vers le cinéma en traduisant leur projet sur grand écran. Ce dernier s’est concrétisé sous la direction de Cyrille Droux ainsi que de Claude Zidi Junior.

La première sortie du film

En provençal, Degun signifie « un moins que rien ; un perdant ; un minable ». ‘’Les Deguns’’ narre les expériences rocambolesques de Nono et Karim. Il s’agit de vrais deguns des quartiers marseillais. Nono et Karim, finiront par se retrouver dans un camp de redressement militaire après avoir raté un cambriolage qu’ils ont orchestré. Parvenant à s’évader, le duo sillonne toutes les routes françaises dans l’espoir de rejoindre la petite-amie de Karim à Saint-Tropez.

De là, ils se lancent dans un voyage rempli d’événements inespérés, de rencontres improbables et de faits surprenants. Les deux compères ont même convié Cyril Hanouna à participer à leur délire cinématographique. Kelly Vedovelli également n’a pas manqué l’occasion de se faire remarquer. Après sa sortie en 2018, Les Deguns s’est attiré une belle réussite en salles marquée par près de 500 000 spectateurs.

Les dérives des deux Marseillais vont probablement connaître une suite sur la plateforme de streaming ou au cinéma. Toutefois, le géant Netflix n’a pas manqué de rendre accessible la partie 1 du film depuis le 12 septembre dernier.

Quand Kelly Vedovelli encourage la sortie des Deguns 2

Sexy et moqueuse, Kelly Vedovelli ne reste pas en marge de la culture. La chroniqueuse à travers un joli message a fait savoir toute l’impatience qu’elle éprouve pour la sortie du film ‘’Les Déguns 2’’. La jeune femme fait partie des adorateurs de Karim et Nono.

D’ailleurs, elle n’a pas hésité à partager une information de ‘’La Provence’’, stipulant que la seconde partie du film pourrait sortir directement sur Netflix. Les deux personnages principaux quant à eux, on fait réaliser un sondage à leur communauté. L’idée, c’est que cette dernière décide du canal le plus approprié pour une sortie marquante.