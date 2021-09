Kate 2.0, une possibilité ? La plateforme de streaming Netflix penserait au prolongement du long métrage qui a charmé plus d’un !

Offrir des surprises à ses abonnés, faire preuve d’originalité dans sa création, voilà quelques marques distinctives du grand Netflix. En parlant de création originale, le film ‘’Kate’’ récemment sorti en est bien une preuve. Très admiré par le public, ‘’Kate’’ est bien parti pour un renouvellement. La mort de l’héroïne pourrait être un arrêt cardiaque temporaire. On vous en dit plus dans la suite.

Que dire concrètement à propos d’une prochaine sortie de ‘’Kate’’ ?

Kate (Netflix), Mary Elisabeth Winstead en mode badass qui botte des culs comme si demain n’existait pas (ce qui est le cas) dans un Japon nocturne et éclairé aux néons, c’est un grand OUI. pic.twitter.com/QP8OKGxQU5 — Tim (@MonsieurLi) September 12, 2021

S’il est vrai que Netflix pourrait proposer un second volet du film, il faudra souligner que de nombreuses conditions doivent être remplies au préalable. Officiellement, la sortie n’a pas encore été annoncée. Toutefois, plusieurs informations circulent à ce propos.

En effet, l’entreprise américaine n’a pas encore mis la sortie de Kate 2 en programme. Cela se justifie par le fait qu’une suite du film n’est presque pas à envisager. Les films que le géant du streaming produit ne disposent souvent que d’un seul volet. L’une des raisons principales d’un tel choix et surtout la plus importante est financière.

Accepter de produire Kate 2 sur sa plateforme, c’est par ricochet hausser le salaire de chaque acteur. Un second long métrage pourrait donc générer moins de rentabilité que le premier. Certes, les comédies romantiques bénéficient le plus souvent de plusieurs épisodes. Cependant, il faut souligner que c’est parce qu’elles se présentent comme des créations originales produisant assez d’audiences en streaming. Ces types de films ont la possibilité de réunir presque l’intégralité des deux cents millions d’abonnés. Malheureusement, les films d’action ne peuvent se vanter d’un tel exploit.

Des doutes sur un prolongement après la mort du personnage principal

Mon coup de cœur #KateNetflix qui confirme à quelle point Mary Élisabeth Winstead est trop sous-coté. Ici elle est hyper bad-ass et nonchalante pour mon petit plaisir. J’aime trop cette actrice ! ✨👌 pic.twitter.com/oL1UdTBI0Y — 𝙵𝚊𝚋𝚛𝚒𝚌𝚎 🇻🇳🇮🇳🇲🇺🇫🇷 (@_SparrowSr) September 10, 2021

C’est vrai qu’il est possible de faire revenir l’héroïne en mettant en avant un arrêt cardiaque temporaire. Néanmoins, il est peu probable que Netflix accepte un pareil pari.

Le mieux serait de supposer que l’histoire est terminée. D’ailleurs, c’est ce qui justifie pourquoi plusieurs cinéphiles préfèrent les séries qui ne finissent pas vite. En termes de chiffres, Kate 2 dispose juste de 10% de chance d’être mis en ligne par la plateforme de streaming.

Le film continue de cartonner et occupe actuellement la place trois des contenus ayant été les plus vus en France. Toutefois, ce n’est pas suffisant. Avant qu’un long métrage ne bénéficie d’un renouvellement, il lui faut dominer le top dix sur un minimum de semaine. ‘’Kate’’ devrait parvenir à rester en tête du top dix sur au moins une semaine. Dans ce cas, il serait fort probable que la production de ‘’Kate 2’’ soit lancée.

Une date de sortie qui pourrait ne jamais être annoncée

Une redoutable tueuse à gages à 24h à vivre après s’être faite empoisonnée. Elle cherche maintenant vengeance à Tokyo. Le film « Kate » est dispo sur Netflix !

pic.twitter.com/wNveCFEYu2 — Gaak.fr (@gaak_fr) September 11, 2021

‘’Kate 2’’ n’a pas encore été commandé et pour l’instant ne figure pas dans les projets de Netflix. Cependant, tout peut changer d’un jour à l’autre et la production d’un second volet du film pourra être effective. Dans le cas où ce scénario est réel, la sortie de ‘’Kate 2’’ serait programmée pour l’été 2022.