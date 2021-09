Manifest saison 4 : Un casting revu avec de nombreux départs pour la série Netflix… A voir !

Heureux que la plateforme de streaming ait réussi à sauver la série Manifest, les fans attendent que la saison 4 soit enfin diffusée. Cela ne sera probablement pas pour maintenant, mais on en sait un peu plus sur le nouveau casting de la série.

Qui ne sera plus là ?

Les fans de séries de science fiction ont remporté une belle victoire avec la série Manifest, grâce au hashtag #SaveManifest. En effet, au préalable produit par la chaîne NBC, cette dernière avait décidé d’annuler la suite de la série. La raison en était que la série n’avait pas pu séduire le public de NBC, et la chaîne avait décidé de s’arrêter à la saison 3.

Entre temps, Netflix avait inséré Manifest dans son catalogue, et le succès a été rapide. Apprenant qu’il n’y aurait plus d’autres saisons pour terminer convenablement la série, les fans s’en sont insurgés. Le hashtag #SaveManifest a alors vu le jour, et le géant du streaming n’y est pas resté insensible. C’est ainsi qu’après de longues négociations, Netflix est parvenu à reprendre la main. Il y aura donc une suite pour Manifest c’est sûr et certain, même si l’on ne connaît pas encore la date de sortie.

Côté casting, il n’est pas sûr que Matt Long (Zeke Landon) puisse être de la partie. En effet, ce dernier a été engagé par la chaîne NBC qui a produit les 3 premières saisons de Manifest. Il est donc en plein tournage en ce moment, ce serait donc compliqué pour lui de gérer en plus, celui de Manifest. Aussi, on est sûr qu’Athena Karkanis (Grace Stone) ne sera pas de la partie pour ce 4e volet de la série à moins qu’il y ait un rebondissement. D’ailleurs, cela paraît évident puisque le personnage qu’elle joue est décédé. Cela s’est déroulé à la fin de la 3e saison, ce qui l’élimine directement.

Quant à Jack Messina aka Cal Stone, non seulement il ne reviendra pas, mais son personnage dans la série a déjà été remplacé par Ty Doran. Celui-ci fera donc partie des acteurs principaux pour cette 4e saison.

Et pour le reste ?

Matt Long sera de retour dans la dernière saison de #Manifest sur Netflix ! ✈️ pic.twitter.com/3uNZ4sNgkt — Manifest France 🇫🇷 (@Manifest_France) September 13, 2021

En dehors de ces têtes que l’on ne verra plus, le reste du casting sera bel et bien là pour cette finale de Manifest. Ainsi, on aura Holly Taylor dans le rôle d’Angelina, Parveen Kaur qui joue Saanvi, mais aussi Luna Blaise dans le personnage d’Olive. Parmi les anciens personnages qui reviennent, il y a aussi Melissa Roxburgh dans la peau de Michaela, Josh Dallas qui fait Ben et Jared qui est interprété par JR Ramirez.

Il faut savoir qu’il y aura 20 épisodes pour cette 4e saison de Manifest, et ce sera vraiment la fin, donc pas de 5e saison à espérer. Si tout va bien, cette série créée par Jeff Rake devrait sortir avant la fin de l’année 2022. Pour les fans apaisés, il ne reste plus qu’à attendre un moment pour avoir la suite.