Le Club de plongée saison 1 sur Netflix : On vous fait découvrir tout ce que les spectateurs pensent de cette série sans spoiler !

En termes de création originale, la plateforme de streaming Netflix ne fait pas dans l’à peu près. C’est d’ailleurs ce qu’on peut encore confirmer avec la série, ’‘Le Club de plongée’’. Cette dernière a l’air de beaucoup plaire aux nombreux abonnés du géant du streaming. Joli mélange entre H2O et Outer Banks, moult sont les avis positifs qui suivent cette saison 1. On vous en apprend plus dans la suite.

À propos de cette nouvelle série

Le club de plongée : c’est quoi ce nouveau teen-drama signé Netflix ? https://t.co/fRk3ji70Kw pic.twitter.com/SXcoNLCTxJ — Netflix News (@netflix_news_fr) September 4, 2021

Netflix n’arrête pas d’enrichir son offre et surtout celle destinée aux très jeunes adolescents, est bien garnie. ‘‘Le Club de plongée’’ est une œuvre qui vous embarque sur les rives du cap Mercy. Sur ces dernières, une équipe de plongeuses adolescentes fait des recherches sur une suite de secrets. L’objectif, c’est de trouver des réponses après que leur ville côtière a été frappée par une tempête. Recommandée à partir de 7 ans, la série met en vedette Miah Madden, Aubri Ibrag, Georgia-May Davis, Sana’a Shaik et Mercy Cornwall. ‘‘Le Club de plongée’’ a été créé par Steve Jaggi, producteur également de ‘’Droit au but’’.

Une série qui a conquis les cœurs

La saison 1 de la série ’‘Le Club de plongée’’ se trouve actuellement parmi le top des contenus les plus suivis en France. Figurant à la dixième place, il s’agit d’une preuve de succès. Au début, quelques téléspectateurs avaient des craintes vagues concernant la nouvelle série. Cependant, la majorité adhère grandement à cette fiction.

’‘Le Club de plongée’’ saison 1 s’est vu plébisciter et beaucoup sont déjà impatients pour une suite. Revoir Izzie, Anna et Maddie dans une nouvelle partie est le grand souhait de plusieurs fans.

En se référant aux premières critiques, il faut juste souligner que les téléspectateurs apprécient la nouvelle création originale et la recommandent fortement. Les raisons qui pourraient justifier ces bons retours du public reposent surtout sur les épisodes assez courts qui permettent un visionnage rapide.

De nombreux avis positifs sur Twitter

Je viens de commencer Le Club de Plongée sur Netflix parce que la bande-annonce m’intriguait et… je kiffe les musiques ! Pour l’intrigue on verra au fil des épisodes 😛 — Rinne (@Rinn3ve) September 12, 2021

Sur le réseau social Twitter, plusieurs internautes n’ont pas manqué de dévoiler leurs impressions. On note pratiquement que des avis favorables illustrant le bon début de la série. « La série ’‘Le Club de plongée’’ au top » ; « Je vous conseille ‘‘Le Club de plongée’’ sur Netflix entre H2O & outer banks » ; « ’‘Le Club de plongée’’ ! J’aime bien ça me rappelle un peu H2O mélangé à une chasse aux trésors en plus les épisodes sont assez courts », sont les propos qui reviennent le plus.

Une date de sortie pour la saison 2 ?

Le club de plongée reviendra-t-il pour la saison 2 ? Netflix Renewal Explorer https://t.co/tJx6fjDMHN #sérietv — Juicee News (@JuiceeNews) September 5, 2021

L’intégralité de la saison 1 de ’‘Le Club de plongée’’ a été mise en ligne le 3 septembre 2021. Toutefois, même si l’engouement autour d’elle est grand, aucune annonce officielle ne fait encore état d’un renouvellement. De nombreuses possibilités existent afin de faire avancer l’histoire si la plateforme le désire. S’il faut parler qualité générale, la série est bien destinée à se poursuivre. Aussi, sa popularité sur Netflix pousse à envisager une saison 2. Dans ce dernier cas, ’‘Le Club de plongée 2’’ fera sa sortie en fin 2022 sur Netflix.

Dans une probable saison 2, l’histoire devrait se poursuivre à partir du cliffhanger final et pourra montrer la fin du destin des plongeurs.