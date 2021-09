Killer Game : Le nouveau film d’horreur mis en avant par les créateurs de Stranger Things s’invite sur Netflix à l’occasion d’Halloween !

Le calendrier 2021 ‘’Netflix & Chills’’ a bien mis en avant le genre horrifique. Il est donc maintenant possible de porter une analyse sur chaque production qui compose ce dernier. Le lundi 13 septembre dernier, c’est sur ‘’Killer Game’’ que la plateforme de streaming a levé le voile. Il s’agit du prochain slasher qui a été initié par les créateurs de Stranger Things et producteurs de l’univers Conjuring. La fête s’annonce extrêmement folle et risque de rappeler une époque sanglante de Jason Voorhees.

Que peut-on dire à propos de Killer Game ?

Killer Game puise son inspiration du best-seller du NY Times portant le même nom de Stephanie Perkins. Il a été réalisé par Patrick Brice suite du scénario de Henry Gayden. Patrick Brice est l’homme derrière ‘’Creep’’. Il a également été à l’origine de plusieurs épisodes emblématiques télé des frères Duplass (Room 104).

Encore intitulé ‘’There’s someone inside your house’’, le film d’origine américaine va mettre en vedette plusieurs personnages. On retrouve ainsi Sydney Park et Théodore Pellerin portant les principaux rôles. La distribution est complétée par de nombreux autres noms à l’instar de Asjha Cooper, de Dale Whibley et autres.

Soulignons que Sydney Park a déjà marqué sa présence dans The Walking Dead, et Pretty Little Liars : The Perfectionists. Théodore Pellerin quant à lui, est un jeune acteur venu tout droit du Québec. Ce dernier avait laissé sa trace par son interprétation dans ‘’Chien de Garde’’ sorti en 2018.

À la découverte d’un tueur mystérieux

Killer Game est un film qui relate l’histoire de Makani Young. Cette dernière est venue vivre aux côtés de sa grand-mère dans l’optique de terminer ses études secondaires. Les faits se déroulent dans une ville de petite taille calme du Nebraska. Alors que le chrono est prêt à être lancé pour obtenir son diplôme, quelque chose vient tout changer pour Makani.

Les camarades de classe de cette dernière se retrouvent poursuivis par un tueur bien motivé à dévoiler leurs plus sombres secrets. Le tueur épouvante ses victimes en portant un masque réaliste. Ce masque est une réplique parfaite du visage de la potentielle victime. Le passé mystérieux propre à Makani et à chacun de ses amis les motive à poser des actes. La troupe est décidée et se lance dans la découverte de l’identité du tueur pour ne pas finir en victimes.

Un film qui promet

Le film « Killer Game » sera dispo le 6 Octobre sur Netflix✨ pic.twitter.com/ZHBIUPSg6h — films_sériesactu🌴🐉🌺 (@filmseries_waff) September 14, 2021

Les élèves meurent et leurs secrets les plus terribles sont mis à nu. Makani et son groupe font le maximum pour stopper le massacre. Le film s’adapte bien à la nouvelle éponyme signée Stephanie Perkins. Les slashers des années 80-90 du genre ‘’Scream’’ et les films de transition vers l’âge adulte signés John Hughes se combinent pour donner Killer Game.

C’est ainsi que Shawn Levy et James Wan respectivement co-producteur de Stranger Things et réalisateur de Conjuring présentent le film… A voir dès le 06 Octobre sur Netflix !