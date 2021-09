Lucifer saison 6 disponible sur Netflix : Découvrez les raisons qui justifient le non-renouvellement de la série pour une saison 7 !

La série Lucifer vient de marquer les abonnés de la plateforme de streaming Netflix par sa sixième et dernière saison. Toutefois, les fans de la série sont encore loin de l’imaginer s’arrêter là. On se demande bien ce qui pousserait le géant du streaming à renoncer à une nouvelle saison. Pourtant la popularité de la série en question est assez grande. Découvrez tout à ce propos dans la suite.

Une saison 7 de Lucifer est-elle envisageable ?

La dernière saison de la série Lucifer vient d’arriver sur Netflix à la suite d’une longue attente de ses fans. Le personnage préféré au physique diabolique a signé son retour dans un nouveau chapitre. Cependant, la saison 6 n’a pas l’air d’avoir calmé les ardeurs de ceux qui en veulent plus. Au contraire, elle est venue créer encore plus d’excitation à propos d’une probable suite.

Plusieurs fans ont un certain ressenti sur la façon dont l’épisode final s’est clôturé. En effet, pour une série qui a cumulé six saisons, la fin est tout de même incroyable. Comme Manifest, Lucifer n’a pas eu l’occasion de se terminer de lui-même sans que le géant du streaming n’intervienne. Certes, ce dernier avait revu son projet de mettre fin à Lucifer sur la saison 5 autrefois. Il ne faut néanmoins pas espérer que la plateforme refasse la même chose une seconde fois après avoir conclu sa sixième saison.

Pourquoi une saison 7 ne verrait-elle pas le jour ?

La triste nouvelle est qu’il n’y a plus de Lucifer qui se poursuit actuellement. La saison 6 de la série a été produite de sorte à marquer sa fin. Aucun projet sur une probable saison 7 n’est en cours. Différentes rumeurs ont récemment circulé concernant certains spin-offs sur quelques personnages ou intrigues. De ces rumeurs, on pourrait penser que Netflix est carrément dans une autre direction.

Cependant, puisque nous sommes à l’ère des reprises, il ne sera pas possible d’affirmer qu’un projet ne va jamais se concrétiser. Film, roman graphique ou autres ont parfois connu des suites par le passé. Il faudra juste souligner que pour l’heure, c’est loin d’être dans les calendriers.

La popularité de la série Lucifer n’est pas prête à s’estomper à cause de la non-disponibilité de nouveaux épisodes. Cela pourrait même augmenter la probabilité qu’elle connaisse une suite dans un futur proche. Par ailleurs, cette fin de la saison 6 marque bien la fin de la série. Le mieux serait de ne pas espérer que l’histoire aille plus loin.

Ce que pense le personnage principal

Tom Ellis qui a joué le rôle de Lucifer s’était confié à propos de la série en soulignant avoir joué le plus incroyable des personnages sur près de six années. « Je vais prendre un peu de temps pour moi et profiter de ma famille. J’aimerais retourner au théâtre, car c’est là que j’ai commencé, continuer aussi à faire des films et, en ce qui concerne la télé, j’ai juste joué le plus incroyable des personnages pendant six ans donc je vais vraiment faire attention au prochain rôle que je choisis », avait-il déclaré. Cela semble donc peu réaliste de voir une saison 7 s’annoncer.

On peut affirmer avec certitude après la fin de la saison 6 que Lucifer fait partie de l’une des meilleures séries encore d’actualité. Cette dernière saison ne vient que conforter la position de la série au sein des meilleures séries originales Netflix.