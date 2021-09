Narcos Mexico : Dans une bande annonce, Netflix dévoile la date de sortie de la série, et aussi une triste nouvelle pour les fans !

Toute chose a une fin, et ce sera bientôt le cas pour la série Narcos : Mexico, au grand regret des fans. Toutefois, ils pourront encore se régaler une dernière fois avec la saison finale de la série, dont le teaser vient d’être dévoilé par Netflix. Les épisodes seront disponibles exclusivement sur Netflix dès novembre 2021.

C’est bientôt la saison finale pour Narcos : Mexico !

The third and final season of Narcos: Mexico premieres November 5 pic.twitter.com/nZcwBAjFPw — Netflix (@netflix) September 13, 2021

Il y a eu la série Narcos qui a tellement fait le bonheur des fans, pendant les 3 saisons que ça a duré, puis Narcos : Mexico est née. Si Narcos s’est déroulée en Colombie, Narcos : Mexico comme on peut le deviner aisément, se déroule au Mexique.

Cependant, il s’agit toujours d’une histoire de trafic de drogue. Au début de la série, on découvre le baron de la drogue Miguel Felix Gallardo incarné par Diego Lune, et l’agent de la DEA Enrique Kiki Camarena de son vrai nom Michael Peña. Les 2 hommes se sont affrontés dans un scénario complexe. Au fil de la série, des révélations sont faites et de nombreux personnages secondaires interviennent.

Dans la 2e saison de la série, il y a un nouveau venu, Walt Breslin, interprété par Scoot McNairy. Il entraîne la chute du baron de la drogue Miguel Felix Gallardo. Pour la 3e saison de Narcos : Mexico on verra Scoot McNairy parmi les acteurs qui reviendront. Il faut savoir que cette saison 3 sera la dernière de Narcos : Mexico.

Elle finit donc en 3 saisons, comme cela a été le cas pour Narcos. Toutefois, on ne sait pas encore si Netflix sortira un autre spin off de Narcos dans un autre univers.

Netflix révèle la bande annonce de Narcos : Mexico 3 et sa date de sortie !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Narcos Mexico (@narcoss_mexico)

C’est le tout 1er teaser de Narcos : Mexico 3, que la plateforme de streaming vient de mettre en ligne. Cela promet déjà du lourd, et niveau casting, beaucoup de personnes reviennent, que ce soit du côté des gentils, ou celui des vilains. Cette fois, le grand méchant de la série semble avoir été remplacé par Amado Carrillo Fuentes. Ce rôle est toujours joué par José María Yázpik. Gallardo ne sera donc plus de la partie.

Les images de la bande annonce de Narcos : Mexico 3 donnent déjà le ton, et il y aura de l’action. Pour les amateurs du genre, ce sera un vrai régal. Quant à la date de diffusion, la plateforme de streaming l’a annoncé dans la bande annonce. Ainsi, Narcos : Mexico 3 sortira le 5 novembre prochain. De même, la série sera diffusée uniquement sur Netflix.

Avec cette bande-annonce explosive, les fans de la série sont déjà impatients d’en voir plus. D’ici à ce que la série sorte, Netflix mettra peut-être en ligne une autre bande annonce qui nous en dévoilera plus.