La Chronique des Bridgerton (Netflix) : L’acteur Regé-Jean Page (Simon) tient des propos qui font penser aux fans qu’il pourrait revenir dans la 2e saison de la série… L’espoir renaît !

C’est l’un des personnages principaux de la série La Chronique des Bridgerton dans la 1ère saison, et les fans l’ont adoré. Alors que l’annonce de son absence dans la suite a choqué les internautes, Regé-Jean Page a tenu des propos qui ont laissé supposer aux fans, que ce n’est pas terminé. Ainsi, il se pourrait bien que le Duc d’Hastings revienne dans la seconde saison.

L’un des personnages préférés des fans de La Chronique des Bridgerton, est incontestablement Simon, le duc d’Hasting. Son personnage est représenté par Regé-Jean Page, qui a su conquérir le cœur des internautes par son jeu d’acteur. De ce fait, lorsque la production a annoncé qu’il n’apparaîtra plus dans les autres saisons, la pilule a été dure à avaler pour les fans. Depuis, les abonnés qui ont accroché à la série, espèrent grandement que les choses changent.

Néanmoins, cela semblait impossible jusqu’à présent, surtout d’après les informations qui ont circulé récemment. En effet, il semble que Regé-Jean Page a refusé de faire seulement quelques apparitions dans la suite de la série. Notons que l’acteur a refusé alors que la production lui a proposé 50 000 dollars par épisode à chaque fois qu’il y apparaissait. Toutefois, pendant que les fans se faisaient une raison à son absence, celui qui interprète le rôle du Duc d’Hasting, a laissé planer le doute dans une récente interview.

Cela s’est produit lorsque le jeune homme a accordé une interview à un média britannique. A la question de savoir s’il pourrait au moins faire des apparitions dans la saison 2 de la série, Regé-Jean Page a répondu : « Vous savez que je ne pourrais pas vous le dire ! N’y a-t-il pas quelque chose de merveilleux à être surpris par quelque chose que vous ne soupçonniez pas ? » Le doute persiste donc, puisque l’acteur n’a pas affirmé de manière catégorique, qu’on ne le verra plus.

