Locke and Key sur Netflix : Un trailer de la série est déjà disponible ainsi qu’une date de sortie de la saison 2… Bah, enfin quoi !

La série Locke and Key est prête à faire son grand retour. Un trailer et une date de sortie de la saison 2 sont déjà connus. L’heure est au décryptage.

En fin d’année 2020, on apprenait que la série ‘’Locke and key’’ de Netflix serait reconduite pour une deuxième et troisième saison. La bonne nouvelle cette fois, c’est que la date de sortie de la seconde saison de la série a été annoncée. Aussi, les téléspectateurs peuvent déjà savourer la première bande-annonce de ‘’Locke and key’’. On vous en dit plus dans les prochaines lignes.

Que dire de Locke and Key ?

Locke and Key puise son inspiration des bandes dessinées de Joe Hill et de Gabriel Rodriguez. La série entame ses débuts en partant de la mort du patriarche de la famille Locke. Il s’agit de Rendell Locke, joué par Bill Heck. Rendell a perdu la vie de façon mystérieuse des mains d’un de ses étudiants. La famille de l’homme assassiné retourne dans la maison ancestrale de ce dernier dans le Massachusetts. A leur grande surprise, les membres de la famille de Rondell découvrent qu’il possédait plusieurs clés non seulement mystérieuses, mais également magiques.

Entre joie et excitation créée par la magie qui a plutôt l’air réel, il faudra compter sur un petit point sombre. Il s’agit d’une entité démoniaque du nom de Dodge interprétée par Laysla De Oliveira. Cette dernière est prête à tout pour récupérer les clés magiques. L’objectif de l’entité maléfique, c’est de pouvoir ouvrir la Porte Noire afin d’accéder à une dimension où de nombreux autres démons logent.

Comment s’est terminée la saison 1 ?

Plusieurs événements avaient marqué la fin de la saison 1. En effet, Dodge est parvenue à ouvrir la Porte Noire et a permis à un démon de franchir le portail. Une adolescente de Matheson, Eden Hawkins jouée par Hallea Jones est infectée par cet autre démon. L’entité maléfique Dodge révélera également qu’au moyen d’une des clés, elle pouvait changer de visage au point de se faire passer pour Gabe. Il s’agit d’un adolescent du coin joué par l’acteur Griffin Gluck.

Pendant que les adolescents des environs avaient toujours la tête à faire des conneries, les enfants Locke pensaient en avoir fini avec Dodge. L’heure était donc venue pour l’aîné Tyler, Kinsey la cadette ainsi que Bode le cadet, d’avancer dans leur vie.

Aussi, il faut souligner la prise au piège du professeur de sport Ellie Whedon. L’homme s’est retrouvé bloqué derrière la Porte Noire sous la forme de Dodge, abandonnant son fils Rufus de l’autre côté.

À quoi s’attendre pour la suite ?

Dans la saison 2 qui sera disponible le 22 octobre prochain, on retrouvera les Locke embarqués dans la gestion de nouvelles clés. Il leur faudra gérer moult démons ainsi que des menaces plus terrifiantes. Vous pensez que tout s’arrête là ? Pas du tout!

Le géant du streaming Netflix a même déjà donné son accord pour que Locke and Key soit reconduite pour une troisième saison. La production de cette dernière touchera à sa fin dès le 17 septembre. Après la diffusion de la seconde partie de l’histoire, les Locke sont loin d’en avoir terminé avec la Porte Noire et Dodge.