Les Pages de L’angoisse : Netflix débute sa saison films pour Halloween par un film d’horreur original !

Le géant américain du streaming est prêt à faire passer à ses abonnés une saison Halloween à couper le souffle. Pour débuter cette période, Netflix part du film Les Pages de L’angoisse. Une sortie horrifique originale qui va sans doute plaire à plus d’un. Entre les sorcières, les contes effrayants, et les lumières vacillantes, les téléspectateurs sont bien servis. On vous en dit plus dans la suite.

Un début poignant pour une période qui s’annonce frissonnante !

Le film familial « Les Pages de l’angoisse » sera dispo le 15 septembre sur Netflix. Fan de récits d’horreur, Alex doit écrire chaque soir une histoire terrifiante sous peine de rester enfermé à jamais chez une méchante sorcière avec une amie d’infortune. pic.twitter.com/aEGFLeY6Yu — Infos Netflix Belgique (@InfoNetflixBe) September 3, 2021

Halloween c’est encore dans un mois. Toutefois, et comme les précédentes années, Netflix est toujours au rendez-vous pour anticiper. Ainsi, la plateforme de streaming n’a pas tardé à proposer une programmation spéciale à ses abonnés.

Dès ce mercredi 15 septembre, il est déjà possible aux cinéphiles de profiter d’une sortie et pas des moindres. Retrouvez donc Les Pages de L’angoisse à voir ou à mettre au chaud en attendant le 31 octobre prochain.

Le film suit l’histoire du jeune Alex qui a été enlevé par une sorcière maléfique alors qu’il était dans son appartement. Dans l’optique de ne pas se faire tuer, le jeune garçon mettra son dévouement pour les histoires effrayantes en jeu. Il promet alors à son bourreau de lui écrire une nouvelle histoire chaque jour. Au cours de sa captivité, Alex fera la connaissance de Yazmin. Il s’agit d’une jeune fille jouant le rôle de servante pour la sorcière. Pour tenter de s’échapper et fuir la mort, les deux enfants mettront en commun leurs talents.

Quid Les Pages de L’angoisse ?

Les pages de l’angoisse [Nightbooks] : un film d’horreur pour enfants avec Krysten Ritter en septembre sur Netflix https://t.co/7zATQEidNt pic.twitter.com/bck3Jeqdiy — Netflix News (@netflix_news_fr) August 20, 2021

Les Pages de L’angoisse est en effet une adaptation d’un roman destiné aux enfants intitulé ‘’Nightbooks’’. Ce dernier a été écrit par J.A. White au cours de l’année 2018. Ce n’est qu’en 2020 qu’il fera sa sortie en France sous ‘’Otage De La Nuit’’. On retrouve Sam Raimi, celui qui a créé la saga ‘’Evil Dead’’ et réalisé la trilogie 1 de Spider-Man à la production. Le film ne sera donc pas réservé uniquement aux plus jeunes.

Mikki Daughtry et Tobias Laconis se sont mis ensemble pour écrire le scénario de ce long métrage. Les deux avaient déjà collaboré pour écrire les scénarios du film d’horreur ‘’La Malédiction de La Dame blanche’’. On les retrouvait également au scénario du drame pour adolescents ‘’A Deux Mètres de toi’’.

Côté mise en scène, il faudra compter sur David Yarovesky, retrouvé à la réalisation des films d’horreur ‘’Brightburn : L’enfant du mal’’ ainsi que ‘’The Hive’’. Il a également rédigé le clip ‘’Inferno’’ des ‘’Gardiens de la Galaxie Vol 2’’.

Le rôle de la diabolique sorcière est tenu par Krysten Ritter. On retrouvait cette dernière en tant qu’héroïne de la série ‘’Jessica Jones’’ mise en avant par le géant américain du streaming. Winslow Fegley se glisse derrière le jeune Alex après avoir été héros du film ‘’Timmy Failure : des erreurs ont été commises’’.

Voilà bien du beau monde qui fera frissonner les abonnés devant une fiction originale. Dès ce 15 septembre, Les Pages de L’angoisse vous attend.