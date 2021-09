Luther : La série revient sous forme d’un long métrage pour Netflix et la BBC… Une bonne nouvelle pour l’acteur Idris Elba et les fans !

C’est en 2019 que la série « Luther » est officiellement terminé pour la BBC, la chaîne qui a produit la série. Cela a duré 5 belles saisons, et aujourd’hui, Netflix a décidé de faire une suite à la série, mais sous forme de film. S’il y en a un qui en est bien content, c’est Idris Elba.

De célèbres acteurs dans le film Luther

Il n’y a pas à dire, la série Luther a été un véritable succès lorsqu’elle a atterrit sur la plateforme de streaming. Aussi, Netflix en partenariat avec la BBC, a décidé de lui accorder une dernière épopée. La nouvelle vient de tomber, et c’est ce mardi 14 septembre 2021, que cela a été annoncé officiellement sur Twitter. De même, il ne s’agira pas d’une saison 6, mais plutôt d’un film. D’un autre point, le scénario a été confié au créateur de la série, Neil Cross. Comme dans les 5 saisons de la série, le rôle de l’acteur principal revient à Idris Elba.

En plus du célèbre inspecteur John Luther qui revient, le casting est formé de grands acteurs. Il y aura entre autres Andy Serkis, que l’on a déjà vu dans la célèbre saga Le Seigneur des Anneaux, et aussi dans Black Panther. L’actrice Cynthia Erivo arrive également dans le film. Elle a joué un rôle dans Les Veuves, ou encore Genius. Concernant l’acteur Andy Serkis, on sait déjà que c’est lui qui incarnera le vilain dans le film Luther. Cependant, le scénario n’a pas encore été dévoilé. Par ailleurs, on ne sait pas si Ruth Wilson sera de la partie. Elle était présente dans les saisons précédentes, et a endossé le rôle d’Alice Morgan.

Le souhait d’Idris Elba devient réalité

Idris Elba va reprendre son rôle de « Luther » dans un film pour Netflix https://t.co/pg6PODuFxU — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) September 15, 2021

La série Luther a beaucoup apporté au célèbre acteur Idris Elba. D’ailleurs, son rôle de policier torturé lui a valu de remporter un Golden Globe. L’acteur n’a jamais caché son souhait de faire de la série un film, afin qu’il puisse être diffusé sur un grand écran. Il y a quelques mois lors d’une interview, Idris Elba confirmait avoir soutenu pendant des années, le fait que la série Luther sorte également en un film. Ravi de voir ses espoirs prendre vie, l’acteur a annoncé qu’il était impatient de pouvoir concrétiser tout cela.

Cependant, il est vrai que Luther aura son film, mais il ne sortira pas dans les salles de cinéma, comme le voulait Idris Elba au premier abord. Ainsi, il y aura un long métrage pour Luther comme il le voulait, sauf que ça sortira directement en streaming. Malgré tout, l’acteur est quand même content et excité par la nouvelle. D’après lui, le film permet d’avoir des moments plus forts et plus dramatiques que dans la série. Dans une série, ils sont dévoilés à petites doses au fur et à mesure.

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour le film Luther sur Netflix.