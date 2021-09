Chesapeake Shores saison 5 épisode 6 : Tout savoir à propos de la date de sortie sur la plateforme de streaming Netflix !

Les préparatifs du mariage avancent à cent à l’heure. Alors que le grand jour approche à grands pas, on peut déjà deviner que tout ne se passera pas comme prévu. Retrouvez l’épisode 6 de la saison 5 de la série ‘’Chesapeake Shores’’ dans quelques semaines sur Netflix. On vous en dit plus à ce propos dans la suite.

Que dire de la série Chesapeake Shores ?

‘’Chesapeake Shores’’ est une série dont la saison 1 est presque passée inaperçue en France. Pourtant, elle est accessible depuis plusieurs mois sur Netflix. C’est donc l’occasion pour les abonnés de la plateforme de streaming de se rattraper.

‘’Chesapeake Shores’’ est en effet une adaptation des romans de Sherryl Woods, une Américaine. Ce feuilleton spécial a été créé par John Tinker et est mis en avant par Meghan Ory aperçue dans ‘’Le petit Chaperon rouge’’. L’actrice est également la coéquipière de Josh Holloway. La jeune femme dans ‘’Chesapeake Shores’’ donne la réplique à Jesse Metcalfe.

Belles villas, paysages de rêves, des amis d’enfance ainsi que amants, tels sont en quelques mots tout ce qu’on retrouve dans ‘’Chesapeake Shores’’. On pourrait se croire dans ‘’Revenge’’. Toutefois, la série prend plutôt un air familial et générationnel à l’instar de Gilmore Girls. Vous pouvez la savourer aisément lors de vos moments de détente vous prendre la tête.

Chesapeake Shores saison 5 : à quoi s’attendre dans l’épisode 6 ?

Le synopsis du prochain épisode de la série a été dévoilé par sa chaîne de diffusion. C’est d’ailleurs le cas chaque semaine. Alors que nous sommes tout proches du grand jour, Jess se voit tourmentée par des cauchemars répétés sur son mariage avec David. On retrouve également Abby affectée par une nouvelle qui pourrait avoir un impact sur le projet d’hôtel. La jeune femme s’inquiète de la réaction de Evan. Connor lui est plutôt concentré sur les prochains stades qu’il va franchir après avoir connu du succès professionnellement et sur le plan personnel.

Par ailleurs, Arthur Driscoll est submergé par les impressionnantes capacités de Carrie après la livraison spéciale de Nell qu’il a reçu. Aussi, les choses risquent de se compliquer un peu pour Abby et Bree à cause de certains ajouts de dernière minute. Soulignons que chacune avait invité ses proches au mariage de Jess. Mick et Megan se retrouvent plongés dans plusieurs réflexions quant à leur avenir à cause de certains événements.

Le mariage n’aura pas lieu dans cet épisode de la saison 5 de ‘’Chesapeake Shores’’. Toutefois, ce n’est qu’une question de temps pour que l’événement tant attendu de l’année ne puisse se réaliser.

Apprêtez-vous à vivre un moment rempli d’émotions et de faits en tout genre. ‘’Chesapeake Shores’’ sera proposé aux abonnés de Netflix le lundi 20 septembre prochain à minuit. En effet, la série n’est pas directement produite par la plateforme de streaming du géant américain.