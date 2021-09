Sex Education : le jeu de carte de la série disponible en pré-commande et c’est gratuit !

En septembre, Netflix a proposé un contenu de taille à ses abonnés ! De nombreux films, séries et documentaires ont rejoint le catalogue en peu de temps. En parallèle de ça, le géant du streaming propose des évènements et des cadeaux stylés pour ses abonnés.

Sex Education, comme son nom l’indique, éduque les jeunes sur le sexe

Cela fait maintenant 3 saisons que Sex Education se veut sans tabous. La série participe en masse à l’éducation sexuelle des adolescents, ce qui est réellement une bonne chose. En effet, ce genre de contenu explicite n’était pas disponible sur nos télévisions lorsque nous étions plus jeune, ce qui aurait probablement été nécessaire puisque cela parle de consentement, de rapports de genres, d’endométriose, d’asexualité. Bref, tout ce qu’il est important de connaître afin d’être plus ouvert d’esprit et surtout d’être éduqué sur le sujet.

On aime se jouer des tabous. Le jeu de cartes Sex Education est disponible en pré-commande gratuite : rendez-vous vendredi, samedi et dimanche à 17H sur https://t.co/c040C68iTg ! pic.twitter.com/rxXPLJYjan — Netflix France (@NetflixFR) September 15, 2021

Netflix vous propose de récupérer gratuitement votre jeu de carte Sex Education

Dans l’esprit de Sex Education, Netflix propose gratuitement un jeu de carte à retrouver sur le site qu’ils ont mit en bio. 5 000 jeux sont disponibles et peuvent être récupérés entre le 17 et le 19 septembre. Tous les jours à 17 heures, 15 000 unités seront disponibles. Alors soyez prêts et réactifs pour commander le votre !

Le jeu se compose de 52 cartes et 4 jokers et est conçu pour joué entre 2 et 6 joueurs, à partir de 16 ans. Le site stipule la chose suivante : « Dans la vie, on a pas tous·tes un confident comme Otis, une BFF comme Maeve, ou une sexologue comme Jean Milburn pour se confier sur nos peurs et nos désirs les plus secrets… Qu’on ait 17 ou 40 ans, c’est pas toujours simple de se poser les bonnes questions, de se livrer en toute confiance et d’écouter vraiment. Avec le jeu Sex Education, et si on s’affirmait sans avoir peur du regard des autres ? Si on s’aimait un peu plus ? Si on parlait vraiment de sexe, de ce qu’on aime, ce qu’on n’aime pas ? Et si, comme les personnages de Sex Education, on se jouait des tabous ? ».

Le but du jeu serait donc d’écarter les tabous et de parler de sexe plus ouvertement. En gros, tout au long de la partie, les joueurs se font des confidences, jusqu’à ce que la pioche se vide. Celui qui commence est celui qui dessine le mieux un clitoris.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mediavenir (@mediavenir.rt)