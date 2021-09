Netflix fête ses 7 ans : l’impressionnante évolution du géant du streaming

En vérité, Netflix remonte à plus loin encore

C’est en 1997 que la création de la société se fait à Los Gatos en Californie. Il s’agit au départ d’un service de location de DVD par correspondance. Les Américains peuvent alors louer un nombre de film et de séries qui leur sont livrés chez eux par la poste. C’est l’intellectuel Reed Hastings, qui a eu l’idée de créer la société après avoir payé 40 dollars de pénalité pour avoir rendu en retard un film qu’il avait loué. En 2002, Netflix arrive en Bourse avec un catalogue de 100.000 titres.

En 2007, le streaming remplace les DVD et Netflix se transforme en service de vidéos en streaming sur abonnement. Pour 8 dollars par mois, on a un contenu facile d’accès et une offre riche. 3 ans par!s en 2010, la plateforme traverse la frontière et débarque au Canada, puis en Amérique latine, aux Caraïbes et en Europe. En 2011, le siège européen de Netflix se trouve au Luxembourg. En 2013, « House of cards » devient la première série de l’histoire exclusivement sur Internet à être nommée aux prestigieux Emmy Awards et l’actrice Robin Wright remporte le Golden Globe pour son interprétation de Claire Underwood. Fin mars 2014, Netflix possède 50 millions d’abonnés dans le monde.

Netflix débarquait en France il y a 7 ans, le 15 septembre 2014

C’est donc l’anniversaire du Netflix français qui fête ses 7 ans. En effet, la France a mit plus de temps avant de lancer son service qui a fait trembler tout l’audiovisuel du pays. Il y a plusieurs craintes comme celle que Netflix échappe aux régulations françaises et soit avantagé sur le marché de la VOD mais aussi que la plateforme ne participe pas au financement de la création. Netflix a alors commandé sa première création originale en France : Marseille, en 2016.

Pourquoi Netflix a du succès ?

La personnalisation de l’expérience du consommateur est centrale chez Netflix, la fonctionnalité de liste qui permet aux utilisateurs de mettre des films à voir en attente et de recommander ou non un programme. L’algorithme est bien rodé et offre des recommandations pertinentes, le parcours utilisateur est également au top. De plus, la plateforme élargit de plus en plus son catalogue afin d’offrir à ses clients du contenu de qualité ! Enfin, Netflix sait se remettre en question et évoluer en même temps que le monde évolue. Il s’inscrit totalement dans notre ère digitale et s’adapte à nos comportements.

Netflix joue à l’enfant pour ses 7 ans

Sur Twitter, Netflix se plaint qu’on ne lui est pas souhaité son anniversaire, un tweet bien évidemment ironique. Et c’est d’ailleurs ce qui fonctionne avec la plateforme : ses tweets pleins de sarcasmes et d’humour font également adhérer au géant du streaming. En effet, le Community Manager de Netflix est vraiment très fort et n’hésite pas à dire ce qu’il pense.