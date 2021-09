Michael Schumacher : Découvrez ce à quoi vous attendre avec ce documentaire Netflix… Avalanche d’émotions totales !

Cela fait maintenant trente années que Michael Schumacher a décroché son premier Grand Prix. Aujourd’hui dans sa 52e année, l’ex-pilote de F1 se retrouve au centre d’un documentaire que lui a consacré Netflix. Nous vous donnons l’occasion de sonder ce que l’on sait déjà de cette œuvre de la plateforme de streaming.

Un documentaire très attendu

Le documentaire exclusif sur Michael Schumacher, avec des entretiens rares ainsi que des images d’archives inédites : c’est dispo ! 🏎 pic.twitter.com/EnYxIXFYv1 — Netflix France (@NetflixFR) September 15, 2021

C’est avec impatience que les fans de Formule 1 attendaient cette nouvelle sortie de Netflix. Consacré au grand pilote de Formule 1 Michael Schumacher, le documentaire ‘’Schumacher’’ est disponible depuis le 15 septembre dernier. Il s’agit d’une production que la famille du pilote a d’ailleurs approuvée.

Cette œuvre voit le jour quinze ans après que Michael Schumacher ait mis fin à sa carrière. C’est également huit années à la suite d’un grave accident dont a été victime l’ex-pilote allemand et dont il garde encore des séquelles.

À quoi s’attendre dans le documentaire dédié à Michael Schumacher ?

Le documentaire sur le célèbre ex-pilote de Formule 1 relate plusieurs points clés de sa vie. Son enfance y est évoquée, mais surtout, il sera possible de s’immerger dans la carrière du septuple champion du monde. De ses grandes victoires à son palmarès exceptionnel qu’il s’est taillé, tout y passe pour vous faire vivre des émotions sans pareille. Cependant, il n’y a pas que 91 victoires en Grand Prix et ses 155 podiums qui sont relatés. En effet, on y retrouve aussi les polémiques liées à son parcours et les controverses qu’il a créées.

Tout ceci est saupoudré d’images d’archives inédites, et des coulisses de la Formule 1. Aussi, ses anciens rivaux tels que Sebastian Vettel, Mika Häkkinen ainsi que David Coulthard et autres, laissent quelques mots. Notons également l’apparition des anciens dirigeants du septuple champion à l’instar de son ami Jean Todt et Bernie Ecclestone.

La famille de Michael Schumacher au rendez-vous

Dans cette œuvre qui signait sa sortie le 15 septembre dernier, on retrouve la famille de l’ex-pilote. C’était l’occasion donnée à tous de se libérer. Les proches de Michael Schumacher font vivre aux téléspectateurs les moments de joie et de peine qu’ils ont traversés. Gina et Mick ses enfants, ainsi que Rolf son père, tout comme son frère Ralf ont tous participé au tournage.

L’événement tragique qui a changé radicalement la vie de la famille Schumacher en 2013 y est évoqué par Corinna, la femme de l’ex-pilote. C’est ce que souligne le ‘’Daily Mail’’. La mère de Gina et Mick s’est même rappelée de certains propos qu’avait tenus son mari juste avant le drame. « Peu de temps avant que cela n’arrive à Méribel, il m’a dit : ‘’La neige n’est pas optimale. Nous pourrions prendre l’avion pour Dubaï et y faire du parachutisme’’ », se rappelle-t-elle dans le documentaire ‘’Schumacher’’.

La face bien cachée du père de famille qui paraissait froid

Tu as vu « Schumacher » sur Netflix ? Je partage rarement des contenus Netflix (ou d’autres plateformes), mais quand ils sont excellents et si chargés en émotion, pas moyen de faire autrement.https://t.co/EiP5TDZDRc — Tophyze Bootowdor (@Tophyze902) September 15, 2021

Le documentaire permet de découvrir l’histoire du champion sous un autre angle. Partant des moments exceptionnels dans ses écuries, jusqu’à ceux de sa vie plongée dans le cercle familial, on en découvre assez. L’exclusivité a même été donnée au géant du streaming américain par la femme de l’ex-pilote où elle expose de nombreux films faits maison.

On peut bien dire que derrière cette timidité de Michael Schumacher se cachait un père dévoué et chaleureux qui ambitionnait une vie normale.