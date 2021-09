Squid Game : 3 choses à connaître de la série Netflix avant de la regarder !

On est bien loin d’un K-Drama ordinaire avec Squid Game. Cette série est un thriller sud-coréen original produit par Netflix. La date de sortie sur le plan mondial est prévue pour ce vendredi 17 septembre 2021. On s’attend à du suspense et de l’action, mais surtout à de l’horreur. Avant d’apprécier, quelques détails sur la série ne seraient pas superflus.

Personne n’y croyait…

Alice in Borderlands + Black Mirror + Battle Royale Squid Game, notre nouvelle série sud-coréenne, le 17 septembre. pic.twitter.com/mYTVUTe5IU — Netflix France (@NetflixFR) September 9, 2021

En réalité, le scénario de la série Squid Game date d’il y a 13 ans. Si elle ne sort que maintenant, le réalisateur Hwang Dong Hyeok en a révélé la raison dans une récente interview. Déjà, l’écriture s’est achevée en 2009, et cela a pris environ une année. Cependant, la série n’a pas vu le jour car le scénario était considéré comme étrange et violent. A ce moment-là, Hwang Dong Hyeok n’était pas bien connu. Il n’avait pas encore réalisé les superproductions qui ont fait de lui un célèbre réalisateur.

Squid Game n’avait donc pas convaincu, l’histoire était considérée aussi comme pas commerciale, et vraiment compliquée. Alors, le réalisateur peu connu à l’époque, n’avait pas réussi à trouver le financement nécessaire à son projet. Il a fini par le laisser de côté. Cependant, grâce à Netflix, le projet a fini par se concrétiser plus de 10 années après.

Les personnages du Squid Game

La série raconte le périple d’un groupe de personnes appartenant à toutes catégories sociales et de tous âges et sexes, qui se sont inscrits pour participer à une compétition. A la clé, 1 million de dollars, et cette compétition s’avère en réalité mystérieuse et mortelle. Les 456 candidats pensent au début participer à un simple jeu pour gagner de l’argent. Ils se rendront vite compte que leur vie est en jeu. Quant aux téléspectateurs, ils se rendront vite compte des horreurs que vivent les participants à l’écran. Les jeux auxquels les candidats sont confrontés sont tous inspirés d’un jeu classique pour enfants.

Les personnages du Squid Game sont très hétéroclites. Il y a par exemple Ki Hoon interprété par Lee Jung Jae. Il joue le rôle d’un veuf qui a fait faillite et qui est endetté. Il participe au jeu avec son ami d’enfance Sang Woo, qui a aussi des dettes à rembourser. Parmi les concurrents, il y a aussi un policier qui participe dans l’espoir de retrouver son frère disparu, et même un gangster du nom de Deok Su. La plupart des personnages du Squid Game ont des profils intéressants.

Autres détails à savoir

1,2, 3, SOLEIL ! Squid Game, votre prochaine série coréenne, vendredi. pic.twitter.com/Y7btlYTWIh — Netflix France (@NetflixFR) September 13, 2021

Le Squid Game est inspiré du jeu du calmar, un jeu d’enfant. Il s’agit d’une parabole de laquelle on est censé tirer une leçon, sur la société compétitive du monde moderne. L’humanité perd de son innocence, et le film veut nous confronter à cette réalité par cette série gore. Concernant la bande son de la série, on se rend compte qu’elle est composée de chansons coréennes pour enfants. Ce sont les plus populaires qui ont été choisies, et elles viennent des années 70 et 80.

Pour finir, il faut savoir que Squid Game est un thriller que Netflix a placé dans la catégorie « 19 ans et plus ». Cela est dû au thème de la série, mais aussi à la violence des scènes, au langage, etc. Il est donc exclusivement recommandé à un public adulte.