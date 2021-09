Dany Boon : L’homme célèbre les héros du quotidien avec son film 8 Rue de l’humanité… C’est bientôt disponible sur Netflix !

À la suite de la série ‘’Social Distance’’, c’est le film ‘’8 Rue de l’humanité’’ que va proposer la plateforme le mois prochain. Il s’agit d’une fiction où l’on retrouve Dany Boon en tant que scénariste, réalisateur, producteur ainsi qu’interprète principal. Apprenez-en plus dans la suite.

Un film qui aborde une réalité

« 8, rue de l’Humanité » reviendra sur les actions de solidarité de Français anonymes https://t.co/aXdpTp6LqX — La Provence (@laprovence) September 14, 2021

‘’8 Rue de l’humanité’’ a été écrit par Laurence Arné et Dany Boon. L’histoire parle d’un immeuble où ses habitants se retrouvent confinés. Ce sera au fil des jours que ces derniers se découvriront. C’est l’occasion de se demander s’ils n’étaient pas passés à côté du plus important.

Des questions sur quoi changer après cette période et surtout dans les relations humaines. Voilà les grandes lignes qu’aborde cette comédie sociale dans laquelle plusieurs acteurs se donnent rendez-vous. En plus de Dany Boon et de Laurence Arné, il faudra compter sur François Damiens et Yvan Attal dans ce film.

Pour le lancement de ‘’8 Rue de l’humanité’’, Dany Boon a souhaité rendre un vibrant hommage aux héros de chaque jour. Il s’agit surtout des hommes et des femmes qui n’ont pas hésité à soutenir d’autres au cours d’une période assez difficile. Entre le 24 septembre et le 13 octobre, le réalisateur sera accueilli par huit d’entre eux dans leur quartier. L’objectif, c’est de les faire participer à une séance spéciale du film bientôt disponible sur Netflix.

L’avant-première nationale accueillie par la commune de Vitry-en-Artois !

Le vendredi 24 septembre prochain, Dany Boon en personne présentera son septième long-métrage ‘’8 Rue de l’humanité’’. Ce sera du côté de Vitry-en-Artois, une petite commune qu’on retrouve entre Arras et Douai. Il s’agit d’une démarche assez sérieuse induite par le contexte du Covid et du confinement.

L’acteur explique que les êtres humains redeviennent une communauté qui partage les mêmes sentiments, angoisses et des questionnements identiques. Pour lui, cet isolement a contraint plusieurs à renouer avec le réel.

Des hommages à une France solidaire

Avec 8 Rue de l’humanité, Dany Boon célèbre les héros du quotidien https://t.co/ZsN2H76tZD — Ouest-France (@OuestFrance) September 14, 2021

On est donc beaucoup plus amené à se saluer chaque matin, à se rendre service, et à porter les fardeaux des autres. Des valeurs que le monde avait perdues autrefois.

C’est de là qu’est née cette idée d’une intrigue qui tourne autour d’un immeuble parisien confiné. Dany Boon a su bien la rédiger avec sa compagne à Bruxelles. ‘’8 Rue de l’humanité’’ permet de saluer toutes ces personnes que le peuple français a applaudies au cours de plusieurs semaines.

On y retrouve parmi ces dernières, des personnels soignants, des associations et autres. Les projecteurs ont été notamment braqués sur trois amis d’enfance de Vitry-en-Artois. Il s’agit de Léo, Franck, et de Wilfried qui se sont démerdé pour faire les courses à des dizaines de personnes âgées et d’autres isolées. Après que plusieurs médias les ont repérés, Netflix et Dany Boon n’en sont pas restés indifférents. Pour ce, Dany Boon a préféré s’épargner d’une grosse tournée promotionnelle dans les grandes villes.

L’acteur est plutôt allé à la rencontre de la France solidaire qui a su se démarquer. On le retrouvera également le 5 octobre dans un gros plan sur Kristel et Bernadette. Ces dernières n’ont pas hésité à distribuer du café chaud et des madeleines aux isolés et aux personnes en conditions difficiles.