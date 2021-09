Lucifer saison 6 : Lauren German (Chloé) aurait été terrifiée lors du tournage d’une scène avec Tom Ellis (lucifer) !

Cela fait six ans que Lauren German et Tom Ellis partagent des tournages ensemble dans la série Lucifer. Cette dernière vient d’ailleurs d’arriver à son terme sur Netflix. Le duo a bien évidemment plusieurs anecdotes de tournages dans leur bagage. Tout récemment, la comédienne s’est confiée sur une scène qui l’aurait terrifiée. On vous en dit plus dans la suite.

Chloé ne craint rien, mais pas Lauren German !

La jeune femme Chloé a visiblement l’air de ne rien craindre dans ‘’Lucifer’’. Néanmoins, ce n’est pas le cas de Lauren German qui interprète ce rôle. La saison 6 de la fantastique série Lucifer a marqué la fin d’un long parcours. Dans ce contexte, la comédienne Lauren German n’a pas manqué l’occasion de se remémorer plusieurs souvenirs de tournage. La jeune femme s’est notamment entretenue avec le site américain ‘‘Entertainment Weekly’’. L’actrice a alors évoqué une scène particulière. On pouvait comprendre que Lauren était terrifiée.

En effet, dans un des épisodes de la saison 6, Lucifer et Chloé étaient dans une ferme d’avocats. Lucifer prendra son envole avec Chloé. Cependant, dans la réalité, Tom Ellis était suspendu à des câbles d’où il tenait Lauren. Cette dernière s’est donc retrouvée à voler avec l’homme qui la tenait tout en étant pleine de frayeur. Toutefois, la jeune femme a avoué qu’il y avait une magnifique vue du haut sans cacher qu’elle avait très peur. Le tournage a effrayé l’actrice, mais elle a également eu l’occasion de beaucoup rire à d’autres moments.

L’épisode qui a marqué Lauren German

Dans l’entretien avec ‘’Entertainment Weekly’’, Tom Ellis avait révélé que l’épisode qui l’a le plus touché était le neuvième de la saison 1. Cet opus intitulé ‘’Un nouvel ami’’ a également marqué Lauren Germen qui s’est exprimée à ce propos. Tout d’abord, soulignons que dans cet épisode, Lucifer et Chloé avaient pour mission de protéger un prêtre (Frank Lawrence). Ce dernier a été victime d’une tentative d’assassinat. Lauren German a gardé des souvenirs marquants du tournage de la scène de la mort.

Lauren s’en rappelle comme si c’était hier. « Je n’ai jamais autant ri. Tom, Colman et moi avons tellement ri en tournant les scènes de l’église de cet épisode que je ne pouvais plus respirer. Nous étions en train de mourir de rire. C’est juste l’un de mes meilleurs souvenirs. Nous faisions de notre mieux pour être professionnels, mais Colman, Tom et moi avons perdu la tête, jusqu’à un point de non-retour. On riait tellement fort », a déclaré la jeune actrice.

Le changement radical de Lauren German

Pour marquer la fin de ‘’Lucifer’’, l’actrice Lauren German s’est taillé une nouvelle coupe de cheveux. Personne ne s’y attendait, et pourtant cela lui va très bien. En effet, on découvre l’interprète de Chloé avec un nouveau look contraire à celui de son personnage. Étonnés certainement, les fans de l’actrice l’ont découvert arborant des cheveux courts accompagnés d’un blond platine qui rayonne son visage.

Des adieux aux fans de Lucifer

La jeune femme a aussi saisi l’occasion tout récemment d’adresser un message à ses fans sur Instagram pour marquer la fin du chemin. On pouvait voir à travers son message, toute la reconnaissance qu’elle éprouve envers les nombreux fans qui ont apprécié la série. L’hommage a été accompagné d’un cliché de la série où on la voit en compagnie de Tom Ellis.