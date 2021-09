You 3.0 bientôt sur Netflix : La bande-annonce de la saison 3 dévoilée par la plateforme de streaming !

Pensez-vous que Joe Goldberg deviendrait une personne normale à cause de la paternité ? C’est loin d’être le cas et même le déménagement en banlieue n’y change rien. Voilà bien un premier aperçu qu’on peut déjà se mettre sous la dent après la bande-annonce officielle de ‘’You’’ dévoilée par Netflix. On vous en dit plus dans la suite.

La série ‘’You’’ annonce son retour

Jusqu’où Joe Goldberg peut-il aller pour son enfant ? Un indice : très loin. You saison 3, le 15 octobre. pic.twitter.com/HJGGFZ1nB4 — Netflix France (@NetflixFR) September 17, 2021

Le psychopathe de la série ‘’You’’ est bien là. Entre mariage, bébé, belle maison et assassinats, il y en a encore à découvrir. Comme l’a montré la bande-annonce officielle diffusée le 17 septembre dernier, il faudra être prêt à vivre une saison encore glaçante.

On y retrouve Joe Goldberg (Penn Badgley) et Love (Victoria Pedretti) dans leur nouvelle vie. Parents d’un petit garçon désormais, ces derniers se sont installés en Californie du Nord, dans le quartier de Madre Linda. Le couple vit en plein milieu d’entrepreneurs ayant fait leurs preuves dans divers domaines.

Le père d’Henry a toujours du mal à se séparer de certaines habitudes. L’homme est toujours bousculé entre le harcèlement, les meurtres ainsi que l’obsession. Même s’il est animé par le profond désir de devenir un individu quelconque, ses mauvaises habitudes reviennent aussi vite qu’il s’en est débarrassé.

Deux années après, la série ‘’You’’ revient avec une saison 3 où on retrouvera Saffron Burrows ainsi que Penn et Victoria. À ces derniers, de nouvelles têtes se feront voir à l’instar de Tati Gabrielle, Scott Speedman, Dylan Arnold et bien d’autres.

Chassez le naturel, il revient au galop !

Nouvelles affiches pour la saison 3 de You 😍 pic.twitter.com/VrJNVmtQTN — Matteo – Chaîne du Geek #VivonsLeBatmanDay 🦇 (@MatteoSapin) September 17, 2021

Il n’aura fallu qu’un simple échange de regard entre Joe et sa voisine pour qu’il retombe dans ses vieux péchés. Malheureusement pour l’homme, cette fois, sa compagne Love est bien déterminée à ne pas le laisser agir comme bon lui semble.

C’est au cours de la saison 2, que le tueur avait en effet fait une rencontre qui a bouleversé tout dans sa vie. Il s’agit de la merveilleuse Love. Apprêtez-vous à plonger dans des rebondissements de tout genre au cours de cette saison 3 de ‘’You’’ . Le chapitre s’annonce assez riche en action si on se réfère à la bande-annonce.

Dans l’apparence, on a l’impression que Joe et son épouse vivent un mariage irréprochable. Toutefois, l’homme se retrouve prisonnier de Love. Celle-ci sait tout à propos de ses dérives pour le voyeurisme ainsi que du passé de meurtrier qu’il a eu. Dans ses efforts d’assumer son nouveau rôle de père, Joe est plutôt craintif de la jalousie et de l’impulsivité dangereuse de sa compagne.

La femme tant recherchée par Joe serait-elle sa voisine toute proche ? Pourra-t-il réussir à sortir des griffes de son épouse ou partageront-ils les meilleurs et les pires moments ? À en croire les premières images divulguées par Netflix, on pourrait bien assister à un revirement de situation.

Un duel pourrait naître entre les deux psychopathes au point d’en faire d’autres victimes. Prenez donc rendez-vous à partir du 15 octobre pour en découvrir plus.