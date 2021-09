Chicago Party Aunt : Netflix met en ligne une nouvelle sitcom animée qui promet faire rire plus d’un !

La plateforme de streaming américaine Netflix n’a plus mis en ligne de série animée comique pour adulte depuis un bon moment. Le géant américain a créé la belle surprise en ajoutant ‘’Chicago Party Aunt’’ dans son catalogue. Une sortie qui date du 17 septembre dernier qu’on vous fait découvrir dans la suite.

Chicago Party Aunt : la sitcom animée qui vous fera passer des moments de fou rire

La saison 1 de #ChicagoPartyAunt est dès maintenant disponible en streaming sur Netflix. « Tante Diane est une fauteuse de troubles adulée, qui n’aime pas trop le monde des adultes mais adore son neveu actuellement en pleine introspection. »#Netflix pic.twitter.com/NrNVStsKDZ — ALXOIX (@alxoix) September 17, 2021

‘’Chicago Party Aunt’’ est une série animée dans laquelle on retrouve Diane Dunbrowski, alias Chicago Party Aunt. Cette dernière est une femme adulte, mais remplie d’un esprit d’adolescente. Diane est une fêtarde inconditionnelle et a horreur de tout ce que renferme l’univers des adultes. Toutefois, elle adore son neveu Daniel avec qui elle passe énormément de temps.

Daniel est même allé jusqu’à renoncer à Stanford dans l’idée de passer une année sabbatique en compagnie de sa chère tante. Daniel est homosexuel et à la recherche de ce qu’il fera concrètement de sa vie. Le neveu de Diane pourra miser sur le soutien de cette dernière. Même si sa tante est immature, elle a cependant le cœur sur la main.

Signé Chris Witaske, Jon Barinholtz et Katie Rich, ‘’Chicago Party Aunt’’ suit le style d’une sitcom. Pour chaque épisode, il faudra compter autour de 24 minutes. Ceux-ci relatent une histoire qui ne dépend pas de l’épisode précédent. Toutefois, les intrigues parallèles se succèdent au cours de chacun des épisodes permettant aux téléspectateurs de mieux cerner les personnages.

Une sitcom avec plusieurs références

Certes, plusieurs références à Chicago sont observées dans ‘’Chicago Party Aunt’’. Néanmoins, il faut souligner qu’il s’agit d’une comédie universelle qui partage un grand fou rire avec n’importe qui.

D’ailleurs, l’actrice Lauren Ash qui interprète le personnage principal en avait fait part. « Si vous n’êtes pas familier avec Chicago, je pense que les thèmes que nous présentons et les blagues sont universels, et je pense que les gens vont vraiment avoir une résonance dans la relation entre Diane et Daniel. Je continue à dire que les gens vont venir pour la blague, mais qu’ils vont rester pour le cœur », a-t-elle déclaré.

À propos du casting de ‘’Chicago Party Aunt’’ et d’une probable suite

Carton de doublage de la série d’animation « Chicago Party Aunt » dirigée par Annabelle Roux chez Iyuno.

Avec notamment @IngridDonnadieu @Benoit_Fort et @MikeFedee pic.twitter.com/OxremedcNf — Cinémaniac (@CityzenXY) September 17, 2021

Côté casting, on s’apprête à s’embarquer avec Lauren Ash et Rory O’Malley. La voix de Diane sera faite par Ash. Celle de Rory O’Malley qu’on a connu dans ‘’The Book of Mormon’’ sera dédiée à Daniel. On retrouve également Jon et Ike Barinholtz ainsi que Jill Talley, Da’Vine Joy Randolph et RuPaul Charles.

Aussi, il faut rappeler que la partie 1 de cette comédie animée est déjà disponible depuis le vendredi 17 septembre. Vous pouvez donc déjà accéder aux huit premiers épisodes de ‘’Chicago Party Aunt’’ sur la plateforme de streaming Netflix.

Par ailleurs, la décision de reconduire ‘’Chicago Party Aunt’’ pour une saison 2 n’est pas encore tombée. Elle va dépendre en effet de l’audience de cette première saison qui vient de sortir. Si cette dernière ravit le cœur des abonnés de la plateforme, une seconde saison sera certainement programmée.

L’un des créateurs de la série s’est exprimé à ce propos. Ainsi, l’objectif, c’est que chacun y trouve réellement son compte. La série animée repose surtout sur l’amour universel qu’ils ont cherché à faire passer avant tout.