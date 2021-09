Sex Education saison 4 : Une date de sortie déjà définie par la plateforme de streaming Netflix ?

Le mois de septembre marque le début de la rentrée. Otis y compris toute sa clique seront également d’accord, car le lycée Moordale encore appelé école du sexe a aussi ouvert ses portes. Depuis le vendredi 17 septembre dernier, la saison 3 de ‘’Sex Education’’ est accessible sur Netflix. Toutefois, les rumeurs d’une saison 4 circulent déjà. On vous propose d’en apprendre plus dans la suite.

Que sait-on concrètement de la saison 4 de ‘’Sex Education’’ ?

OUI, OUI, OUI ! Sex Education saison 3 : c’est dispo. pic.twitter.com/sQQj15TKk1 — Netflix France (@NetflixFR) September 17, 2021

Sex Education, c’est un groupe d’ados, mais également une série sans tabou. Depuis l’année 2019, cette dernière nous conduit dans le vécu journalier d’Otis. Il s’agit d’un jeune garçon au départ timide et manquant de confiance en lui, étudiant au lycée Moordale.

Fils d’une sexologue qui empile conquête sur conquête, le héros de la série porte une autre vision sur les relations amoureuses et sexuelles. À la suite des saisons, le jeune homme parviendra à s’affirmer et à se hisser au rang des experts dans ce domaine.

En ce qui concerne la saison 4 de cette série, il n’y a aucun doute qu’elle sera commandée par le géant du streaming. Toutefois, Asa Butterfield, acteur principal de la série n’a pas pu donner cette confirmation. Dans une récente interview, le jeune homme qui incarne Otis s’est exprimé à ce propos.

« Nous ne savons pas s’il y en aura d’autres, c’est hors de nos mains à ce stade. J’aimerais pouvoir vous en dire plus, mais sincèrement je ne sais pas », avait-il confié. Il a également souligné le fait qu’il est probable qu’un spin-off de la série voit le jour. « Un spin-off serait bien, mais il doit être bien pensé et vraiment unique, et pas seulement pour le plaisir de faire un spin-off », avait-il ajouté.

‘’Sex Education’’ saison 4 pourrait embarquer combien d’épisodes ?

Chaque saison, cette comédie anglaise poursuit le même chemin. Il est alors possible d’affirmer que la saison 4 de ‘’Sex Education’’ soit similaire aux trois dernières saisons. On se retrouvera donc encore avec huit épisodes qui durent en moyenne 50 minutes.

Depuis 2019 qu’elle a vu le jour, Sex Education enchaîne un véritable succès au niveau international. Sur Netflix, c’est près de 40 millions d’utilisateurs qui l’ont déjà visionné. On peut donc aisément affirmer sans risque qu’elle sera reconduite pour une saison 4.

À quand sera disponible la bande-annonce de la saison 4 ?

La saison 3 de Sex Éducation était absolument géniale ! J’espère une saison 4 — 🤔 (@Yessiczd) September 18, 2021

Tout d’abord, la plateforme de streaming devra officiellement confirmer la sortie d’une saison 4 de ‘’Sex Education’’. Une fois effective, il faudra patienter encore quelques mois pour accéder à ses premiers clichés. La bande-annonce des nouvelles saisons est très souvent diffusée une semaine avant que les épisodes inédits ne soient officiellement accessibles.

Pour les fans de la série, la patience devra donc être de mise avant de voir des images inédites de la probable saison 4. Dans le cas d’un renouvellement de la série, sa sortie sera programmée pour le mois de septembre 2022. Tant qu’il n’y a pas de perturbations ni de ralentissements, la production de la saison 4 n’excédera pas une année.