Vikings Valhalla : La publication d’une vidéo des coulisses montre des batailles époustouflantes dans la suite de la série proposée par Netflix !

‘’Vikings’’ est peut-être terminé. Cependant, les fans de la série entendent toujours parler de cette dernière. La plateforme de streaming du géant américain développe une suite qu’on retrouve sous le nom de Vikings : Valhalla. Dans ce sens, les téléspectateurs ont eu droit à une première vidéo des coulisses qui met en avant le tournage de la série. La vidéo montre des scènes assez exceptionnelles. Apprenez-en plus dans la suite.

Que dire de Vikings, la série qui a marqué plusieurs fans ?

Vikings est une série d’histoire dramatique qui se base sur les sagas nordiques du célèbre Ragnar Lodbrok. Elle a été créée par Michael Hirst pour History Channel. Après six saisons de diffusion sur la plateforme de streaming Amazon Prime Vidéo, la série a connu une fin désastreuse en décembre dernier.

Tout d’abord, Vikings mettait en scène Travis Fimmel dans la peau de Ragnar Lodbrok, un explorateur-guerrier jusqu’à la saison 4. Dans les événements qui ont suivi, la série s’est reposée sur ses fils. Ces derniers ont perpétué l’héritage de leur père année après année dans l’objectif de repousser leurs influences sur les plus vastes territoires européens.

Vikings s’est retrouvée en tête des séries de drame historique de la télévision. Ce succès flamboyant n’est pas seulement dû à la narration de l’histoire combinée à la fiction. En effet, il faut souligner que la qualité avec laquelle les personnages ont été interprétés y a joué un grand rôle. Le cœur des fans a été marqué par plusieurs d’entre eux à l’instar de Lagertha, Bjorn, Ivar, Floki tout comme Ubbe.

Une série qui a pris fin, mais qui se réinvente avec Vikings : Valhalla !

Même si Vikings a pris fin, les fans de la série emblématique continueront à y être attachés. En effet, Netflix est actuellement en train de travailler sur une suite de la série. Cette dernière s’intitule Vikings : Valhalla et raconte l’histoire à la suite d’un siècle après les faits narrés par la série originale.

Aussi, pour faire encore plus saliver ses abonnés, Netflix a laissé circuler une vidéo. Celle-ci laisse savourer quelques images des coulisses du prochain nouveau drame. On y voit des batailles intenses comme jamais, et il va falloir patienter jusqu’en 2022 pour les vivre sur vos écrans.

En se référant au synopsis officiel, Vikings : Valhalla a lieu en début du 11e siècle. La nouvelle série narre les aventures légendaires des plus grands personnages de l’histoire. De Leif Eriksson à Freydis Eriksdotter, en passant par Harald Hardrada, il y a du beau monde.

Il ne faudra pas oublier d’énoncer le Conquérant qui n’est autre que le roi normand Guillaume. Chacun d’eux tracera un nouveau chemin alors qu’ils se retrouvent pris dans une lutte. Le monde est sujet à un changement et une évolution constante.

Que dire du casting de Vikings : Valhalla ?

Ici, on verra à l’œuvre Sam Corlett, Frida Gustavsson, tout comme Leo Suter et Bradley Feegard. Plusieurs autres noms seront appelés dans la série. Aussi, n’oublions pas que Vikings : Valhalla tire son essence de la série originale. Michael Hirst a donc rappelé que Ragnar et Lagertha seront les favoris des fans et referont leur apparition dans cette nouvelle campagne.