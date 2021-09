Nouvelle École : Un nouveau programme sur Netflix avec Shay, Niska et SCH à l’affiche pour dénicher de nouveaux talents du rap français !

L’adaptation française de ‘’Rhythm + Flo’’ arrive sur Netflix avec ‘’Nouvelle École’’ où plusieurs stars du Rap comme SCH, Shay et Niska vous attendent.

Netflix France a récemment officialisé le lancement de l’émission ‘’Nouvelle École, la compétition rap’’ le jeudi 16 septembre dernier. Il s’agit en effet d’une version française de l’émission ‘’Rhythm + Flo’’ qu’on retrouve aux États-Unis. L’information était dans les tuyaux depuis un certain temps déjà. Cette fois, c’est officiel. Le tournage a démarré comme l’a souligné la plateforme elle-même. On vous en dit plus dans la suite.

Le rap français à la quête de nouveaux talents

L’objectif du projet est clair. Il s’agira de partir à la recherche de nouveaux talents du rap français. La première halte du tournage débute à Marseille avec le rappeur SCH qui fait partie du jury. Netflix a d’ailleurs laissé voir une photo de Jul qui avait été invité. L’émission fera un stop par la suite à Paris en compagnie de Niska, et enfin à Bruxelles avec Shay. Ces deux derniers sont les deux autres artistes qui forment le jury de l’émission.

Pour l’heure, rien n’a encore été annoncé en ce qui concerne la date de sortie. Toutefois, il se pourrait que ‘’Nouvelle École’’ soit proposé sous le format offert par « Mouv’ ». On aura ainsi droit à huit épisodes. Le menu dans lequel se présente ce nouveau programme fait déjà de nombreux impatients. Duels d’improvisation, compétitions voire duos, grand gagnant à la fin… sont déjà les étapes phares qui marqueront ‘’Nouvelle École’’.

Une révolution des télé-crochets en France

Jul n’est pas le seul invité qu’on verra dans cette émission. Plusieurs autres stars du rap laisseront leurs empreintes. Selon SCH, c’est l’occasion d’impacter fortement le rap français. « Toute ma jeunesse j’ai vu des compétitions de ce type, mais jamais pour notre culture. Aujourd’hui, avec ‘’Rhythm + Flo : Nouvelle École’’, nous avons enfin la possibilité de marquer un tournant majeur pour le rap français », a-t-il laissé entendre.

Malgré le temps qui s’écoule, les télé-crochets ne vieillissent pas et continuent d’être suivis par un grand monde. L’émission ‘’The Voice’’ en est un exemple. Néanmoins, pour ceux qui adorent le rap français, il faut avouer que le canal pour mettre en avant son art n’est pas large. Ce sera désormais possible avec cette nouvelle adaptation bientôt disponible sur Netflix.

Tour d’horizon sur ‘’Rhythm + Flo’’

Le tournage de l’émission « Nouvelle École » produite par @NetflixFR a commencé 🎬 Elle prendra la forme d’une compétition rap ayant pour but de trouver des nouvelles pépites. Qui d’autres pour composer le jury que @Niska_Officiel, @shayizi et @Sch_Mathafack 🔥 🗓 Prochainement pic.twitter.com/n391jRnLKu — RAPRNB (@RAPRNBmag) September 16, 2021

Pour ceux qui n’ont aucune idée de ce que c’est, sachez qu’il s’agit d’un télé-crochet qui a connu un succès fou outre-Atlantique. Dans son jury, on pouvait voir Chance The Rapper, T.I ou même Cardi B. Ces derniers ont pu permettre à de nombreux jeunes artistes de s’affirmer dans un milieu qui connait plusieurs difficultés. En finale, les candidats pouvaient repartir avec un morceau ainsi qu’un show comme récompense. Au cours de la première saison, on a pu voir D Smoke repartir vainqueur.

Aujourd’hui, c’est au tour de la France d’être mise en lumière via la plateforme de streaming Netflix.