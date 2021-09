The House of Gaunts : Lord Voldemort Origins : le fan film est en ligne sur Netflix !

En tant que fan de la saga Harry Potter, on a une petite idée de ce qui a pu se passer dans sa jeunesse, pour que Lord Voldemort soit aussi cruel. Le film de Joris Faucon Grimaud, fait un gros plan sur cette partie de l’histoire de J.K. Rowling, pour plus d’éclaircissements.

Un film réalisé par un fan d’Harry Potter

Le moyen-métrage se déroulant dans l’univers d’Harry Potter « The House of Gaunts : Lord Voldemort Origins » est disponible gratuitement. Il revient sur la jeunesse de Lord Voldemort.https://t.co/iDSm1y5DcA — CinéSéries.com (@cineseriescom) September 17, 2021

Retour vers le passé avec « The House of Gaunts : Lord Voldemort Origins ». Une chose est certaine, il existe une immense communauté de fans d’Harry Potter. En effet, le monde créé par J.K Rowling a su toucher un nombre incroyable de personnes. Aussi, les nouvelles générations qui découvrent ce monde y adhèrent, grossissant le nombre de fans. « The House of Gaunts : Lord Voldemort Origins » est un moyen métrage réalisé par l’un des fans de la saga.

Joris Faucon Grimaud il se nomme, et il a eu l’aide d’une équipe de 80 professionnels exerçant dans le domaine du cinéma bénévoles. C’est un jeune réalisateur français de 27 ans qui n’a pas fini de se faire un nom dans le milieu. Avant ce moyen métrage, il a surtout fait des bandes-annonces pour le cinéma.

Afin de pouvoir réaliser ce film, il y a eu 2 campagnes de financement participatif, qui ont réussi. Le film, qui est un moyen métrage, était déjà sorti au cinéma. Maintenant, il est en ligne gratuitement et est donc facilement accessible aux fans. « The House of Gaunts : Lord Voldemort Origins » fait une durée de 33 minutes en tout. Le film tourne autour de Tom Marvolo Riddle, futur Lord Voldemort. Il est incarné par l’acteur Maxence Danet-Fauvel. On l’avait déjà vu dans la série Skam.

Un projet ambitieux pour le réalisateur

« The House of Gaunts: Lord Voldemort Origins » ? Vão lá assistir pois está imperdível! link: https://t.co/tD2d4gTdwJ pic.twitter.com/NChyrtpLgH — Severus Snape (@ranhoso_) March 20, 2021

C’est en 2017, que « The House of Gaunts : Lord Voldemort Origins » est sorti pour la 1ère fois, mais il n’était pas accessible à tous. C’est désormais chose faite, et le jeune réalisateur s’est récemment confié à propos de son œuvre ambitieuse. Il a expliqué avoir hésité entre un scénario original qui risque de ne pas convaincre, ou un “fan film”. Il a fini par choisir la 2e option apparemment.

Pour Joris Faucon Grimaud, « The House of Gaunts : Lord Voldemort Origins » est un film qui lui permet de faire d’une pierre 2 coups. En effet, il fait plaisir à la grande communauté de fans d’Harry Potter. Aussi, cela constitue pour lui, un moyen de faire ses preuves. Un bon point pour son CV en tant que jeune réalisateur, surtout dans le domaine du fantastique. Un domaine pas très développé dans le cinéma français, rappelons-le.

Le film se veut un véritable « avant » pour la saga Harry Potter. Au début, on voit le père de Tom s’enfuir de la maison des Gaunt, quand il réalise que sa femme est une sorcière. Celle-ci apparaît avec un bébé dans les bras. Le film se termine lorsque Lord Voldemort assassine les parents d’Harry, James et Lily Potter. On le voit aussi essayer de tuer le bébé, et le maléfice se retourner contre lui.