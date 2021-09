Sex Education : y aura-t-il une suite à la série Netflix ? L’un des acteurs principaux s’est exprimé sur le sujet !

On n’en a pas encore assez de la série Sex Education. Alors que la saison 3 a été diffusée le 17 septembre 2021, les fans demandent déjà des informations sur une potentielle 4e saison. Asa Butterfield donne des indices aux fans…ou pas !

Qu’avons-nous vu jusque là ?

L’histoire se passe avec les élèves du lycée Moordale. Ces derniers, en pleine puberté, explorent leur sexualité naissante chacun à sa manière. Parmi les acteurs principaux, on découvre Otis et Maeve qui sont en 6e, qui ouvrent de façon non officielle, une sorte de clinique sexuelle. Ils font des recherches et conseillent leur camarade. Peu à peu, on assiste à une révolution sexuelle positive, qui commence par gêner les administrateurs de l’école.

Pour rétablir l’ordre dans la saison 3, le directeur Mr Groff est remercié, et une autre directrice arrive au lycée. Les pratiques disciplinaires deviennent sévères, dans le but de contrôler les débordements de libido chez les élèves. Après toutes ces péripéties, les fans peinent à croire que la série se termine ainsi. Ils espèrent fortement que Netflix reconduira Sex Education pour une saison 4.

Une saison 4 sera-t-il possible pour Sex Education ?

En générale, c’est environ 1 mois après la diffusion d’une saison, que Netflix informe ses abonnés lorsqu’il y aura une suite. C’est en tout cas ce qui s’est passé jusque-là pour les 3 premières saisons de Sex Education. Il faut dire qu’il faut un temps intermédiaire pour évaluer les audiences sur la plateforme de streaming. De là, elle décidera si l’aventure peut continuer ou pas. Néanmoins, avec le grand nombre de fans de la série qui se trouvent dans le monde entier, l’espoir peut naître. De même, les critiques par rapport à la série sont plutôt élogieuses.

Aussi, les 8 épisodes de la série pour la saison 3, ont été réalisés de sorte à laisser sous entendre une suite. L’intrigue à la fin, n’a pas donné toutes les réponses et dans une potentielle saison 4, il pourrait même y avoir de grands changements dans le scénario. Tout cela, les fans l’espèrent, et dans une interview récente, l’acteur qui joue le rôle d’Otis, Asa Butterfield, s’est exprimé sur le sujet.

D’après l’acteur, il aurait vraiment voulu pouvoir faire une autre saison après la dernière sortie. Ainsi, Asa Butterfield a révélé que tous s’amusaient beaucoup sur cette œuvre. Ce qui laisse à penser qu’ils voudraient aussi pouvoir continuer l’aventure.

Cependant, puisque l’aventure dure depuis environ 3 années maintenant, il reconnaît que ce ne serait pas mal que cela reste ainsi. Cela ne répond pas vraiment à la question de savoir s’il y aura une suite à Sex Education. Toutefois, l’acteur a pensé de son côté à un spin-off. Pour sa part, il trouve que ce serait bien s’il y avait un bon film de Noël Sex Education. Ce qui, on le reconnaît, serait très bien comme idée. Quant à une potentielle 4e saison de Sex Education, si elle finit par être prévue, on pourra l’espérer vers fin 2022.