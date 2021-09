Les Pages de l’Angoisse 2 : Tout savoir à propos de la suite du film que Netflix pourrait bientôt proposer à ses abonnés !

Comme chaque année, Netflix ouvre la saison d’Halloween officiellement en mi-septembre. Les films d’amour et de comédies qu’on retrouve en été peuvent fermer leurs portes. Cette fois, il faut passer aux choses délicates. Pour le compte de cette année, Netflix a choisi de lancer les hostilités 1 mois et demi avant Halloween. Les Pages de l’Angoisse a alors été le premier film d’horreur à s’inviter. Aujourd’hui, la question d’une partie 2 de ce film reste ouverte. Une suite de ce film d’horreur fantastique serait bien vue du public. Découvrez-en plus dans la suite.

Les Pages de l’Angoisse : un film apprécié par le public

Par contre Les pages de l’angoisse sur Netflix on est d’accord qu’interdit au moins de 7ans c’est grave quand même… 🥲 genre un enfant de 7ans peut regarder ça ..? 🙄 — Sny 🇨🇻 (@DcSaandy) September 17, 2021

Les Pages de l’Angoisse est un film d’horreur captivant réalisé par David Yarovesky. L’histoire suit le jeune Alex qui se doit d’écrire des histoires effrayantes à une sorcière diabolique qui le retient captif. En s’alliant avec la codétenue Yasmin, le duo doit trouver une issue afin de s’échapper de l’appartement mobile de la sorcière.

À la suite de la sortie du film sur Netflix, plusieurs fans l’ont acclamé. Les Pages de l’Angoisse propose également une ambiance de conte de fées onirique qu’il ne faut pas omettre. Le film s’achève sur une bonne note. Toutefois, une scène finale pourrait faire songer à la préparation d’un spin-off.

Que dire par rapport à la suite du film ?

Les pages de l’angoisse sur Netflix signerait-il le retour des vrais méchants dans les histoires pour enfants qui souvent les édulcorent par de faux méchants ? Doit-on voir un potentiel retour sûr l’apprentissage des peurs et du danger ? #Netflix #Fear #ChildStory #Nightbooks pic.twitter.com/w1cnvIZEp6 — Pittablue (@pittablue) September 17, 2021

Sorti le 15 septembre dernier, plusieurs se demandent si on aura Les Pages de l’Angoisse 2. En effet, aucun plan officiel pour faire évoluer l’histoire n’a encore été défini. Cela suppose donc qu’on ne pourra que spéculer. Le réalisateur du film avait plutôt l’air optimiste en ce qui concerne une suite de l’histoire. Les Pages de l’Angoisse a été réalisé par David Yarovesky en tirant ses sources du livre de JA White. Le livre est toujours ouvert si on doit se fier aux propos du réalisateur.

C’est le troisième long métrage de ce dernier après les sorties de Brightburn : L’enfant du mal et The Hive. Lorsqu’on a demandé à David si l’histoire pourrait continuer, l’homme a répondu avec une positivité qui rassure. Certes, Les Pages de l’Angoisse n’a pas impressionné tout le monde. Cependant, il faut souligner que la saga contemporaine des contes de fées a été très appréciée par la majorité. D’abord à cause de son développement, et ensuite en raison de sa caméra ambiante et du sens louable qu’il a pris.

Une réussite qui va probablement motiver l’arrivée d’une seconde partie

J’ai adoré les pages de l’angoisse sur Netflix film d’horreur familiale c’est assez rare mais c’est cool — aaxppns (@Alexbananajr) September 15, 2021

Les Pages de l’Angoisse est une superbe concoction pour les fans. Les personnages originaux et la proposition qui lie l’histoire aux grandes traditions des contes de fées pour enfants sont un délice. La plupart des fans ont quitté l’écran de cinéma avec des attentes largement comblées.

Dès lors, une continuité reste très probable et pourrait même être une certitude. La finale ouverte du film permet également de tenir les téléspectateurs excités. On voyait à la fin de Les Pages de l’Angoisse, la sorcière qui a l’air de rendre son dernier souffle. Alex retrouve la voie de sa maison, mais Natasha n’est pas morte. Cette dernière pourrait kidnapper d’autres enfants pour se servir d’eux. On peut avoir droit aussi à une nouvelle capture de Alex et Yasmin issus de l’histoire principale.