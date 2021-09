Confessions d’une fille invisible bientôt disponible : Un nouveau teen drama brésilien en septembre et uniquement sur Netflix !

Il y en a pour tous les goûts sur la plateforme de streaming. Chaque mois, des nouveautés atterrissent sur Netflix en exclusivité, et c’est le cas pour Confessions d’une fille invisible. Il s’agit d’un film brésilien et les fans du genre pourront le découvrir ce mois-ci.

Netflix enrichit son catalogue avec un film brésilien

La comédie dramatique « Confessions d’une fille invisible » arrive le 22 septembre sur Netflix. Têtê, jeune fille brillante, mais socialement inadaptée, est prête à tout pour s’intégrer dans sa nouvelle école. Mais la reine du lycée a d’autres projets. pic.twitter.com/Yn4Z28pNTn — Infos Netflix Belgique (@InfoNetflixBe) September 7, 2021

On a parlé un temps de K-dramas coréens, mais Netflix enrichit également son catalogue de productions brésiliennes. Aussi, il a été prévu par le géant du streaming qu’il y aura des productions originales qui sortiront régulièrement chaque mois. Alors jusqu’à la fin de l’année, des contenus brésiliens inédits sortiront, et seront à la disposition des abonnés Netflix de façon exclusive.

C’est dans cette optique que Confessions d’une fille invisible intégrera la plateforme de streaming d’ici peu. Il s’agit donc d’un film brésilien, et ce sera uniquement sur Netflix à partir du 22 septembre 2021. Les utilisateurs vont se familiariser avec une jeune fille de 16 ans prénommée Tetê. En pleine adolescence, celle-ci a du mal à s’accepter, et cela vaut aussi bien dans le milieu scolaire, que familial.

Pour le casting de Confessions d’une fille invisible, il faut savoir que Tetê est incarnée par Klara Castanho. Il y aura également Julia Rabello, Stepan Nercessian, ou encore Kiria Malheiros. Notons que ce film a été inspiré de l’ouvrage Thalita Rebouças. Il s’agit d’un best-seller, rappelons-le. Concernant la réalisation, c’est Bruno Garotti qui s’en occupe. Il a déjà travaillé sur un autre film pour Netflix, et il s’agit de Ricos de Amor. Pour la réalisation de Confessions d’une fille invisible, il a pu compter sur la collaboration de Flávia Lins e Silva.

A quoi s’attendre dans le film ?

Dans Confessions d’une fille invisible, Tetê vit une situation compliquée qui ressemble à celle de beaucoup d’adolescents. La jeune fille a du mal à se faire des amis, et ne se sent pas comme une personne normale. Se sentant exclue de partout, aussi bien dans son école que chez elle, un grand changement lui apporte un déclic.

Le chômage de ses parents fera que Tetê devra faire ses valises avec ceux-ci, afin que la petite famille rejoigne ses grands-parents. Le nouveau quartier qu’ils intègrent s’appelle Copacabana, et il se situe à Rio de Janeiro. C’est le début d’une nouvelle vie pour Tetê, et la jeune adolescente décide de prendre une grande résolution.

Quand on parle de déménagement, c’est une nouvelle vie qui commence, une nouvelle école pour Tetê. Ici, la jeune fille pourra se faire des amis et surtout ne plus subir de moqueries de la part des autres élèves. Confessions d’une fille invisible est un film qui parle de l’acceptation de soi, surtout dans la période de l’adolescence. Les jeunes vivent une certaine pression sociale, et les situations embarrassantes ne manquent pas.

Tetê arrivera-t-elle à s’en sortir ? Rendez-vous le 22 septembre 2021 pour en savoir plus sur Netflix !