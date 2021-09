Squid Game saison 2 : Tout ce que vous pouvez déjà savoir à propos de la suite de la série proposée par Netflix !

Squid Game est sortie seulement le 17 septembre dernier sur Netflix. Cependant, la série passionne déjà énormément les abonnés de la plateforme. Embarquant 9 épisodes qui durent en moyenne 50 minutes, Squid Game narre une histoire de survie. Cette dernière fait penser étrangement à Hunger Games. Avec une saison 1 très admirée par le public, les fans souhaitent déjà voir une saison 2. Apprenez-en plus dans cet article.

Une série sud-coréenne qui ne laisse personne indifférent

Ce n’était pas forcément prévu, mais on ne fait que me recommander de la voir 👀 Du coup, je commence #SquidGame sur @NetflixFR ✌️ pic.twitter.com/rjo5HkydLu — Matteo – Chaîne du Geek #VivonsLeBatmanDay 🦇 (@MatteoSapin) September 20, 2021

Squid Game, c’est la dernière sortie qu’on retrouve dans la liste des séries sud-coréennes présentes sur Netflix. Cette série télévisée d’horreur a tourné son regard sur une communauté d’individus victimes de pauvreté durant presque toute leur vie. Ce groupe de personnes se voit inviter à prendre part à une compétition de jeu de survie. En cas de victoire, leur vie pourrait radicalement changer à cause du jackpot à remporter. Le jeu en lui-même est une variante terrifiante des jeux pour enfants très connus. Les candidats seront donc obligés de risquer leur vie afin d’espérer remporter la partie.

Au cours de la saison 1, on retrouve dans la série Lee Jung-jae jouant le rôle de Ki-hoon. Ce dernier est inondé de dettes. Park Hae-soo se présente dans le rôle de Sang-woo, et est le cadet de Ki-hoon. Il-nam est une personne âgée jouée par Oh Young-soo. Ce dernier est un hyper amoureux des jeux.

Squid Game a été réalisé par Hwang Dong-hyuk et a suscité l’attention de plusieurs téléspectateurs. La série s’annonce d’ores et déjà comme une aventure remplie de passion. On se retrouve embarqué dans un scénario captivant ainsi que des performances hallucinantes.

Que les téléspectateurs en redemandent n’est donc pas une surprise. La série qui se base sur la survie fera-t-elle son retour pour une seconde saison ?

Date de sortie de Squid Game 2 : que peut-on déjà dire ?

Squid Game. Visionnage d’1 d’un épisode : Petite pépite. Très belle esthétique !! Les plans, le rythme, les acteurs tout y est. Y’a pas à dire les séries sud-coréennes.. j’ai envie d’y aller maintenant. pic.twitter.com/SCBgMNfXDU — Deborah (@deborah_2805) September 20, 2021

L’intégralité de la saison 1 de Squid Game est sortie le 17 septembre dernier sur Netflix. Par rapport à une probable saison 2, Netflix ne s’est pas encore avancé sur le sujet. Les producteurs également n’ont encore rien divulgué comme information sur le futur de la série. En général, plusieurs critères interviennent dans le cas d’un renouvellement.

Réponse critique, nombre de personnes ayant suivies, revenus générés par une production en sont les principaux. Toutefois, il est possible d’espérer une suite pour Squid Game.

Aussi, il ne faut pas oublier que Dong-hyuk a pris presque une décennie pour affiner l’idée qui se concrétise actuellement. De plus, la série est en train de séduire l’attention internationale grâce à sa visibilité dans le catalogue Netflix. Voilà encore de fortes chances pour que le drame d’horreur ait une saison 2.

Toutefois, il faudra forcément que la série puisse convenir aux exigences de renouvellement de la plateforme de streaming. Si cela est effectif, et que la série est renouvelée, Squid Game saison 2 sera disponible durant le 3e trimestre 2022.