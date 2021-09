Le Jeu de la Dame (Netflix) : C’est officiel, le réalisateur de la mini-série confirme qu’il n’y aura pas de saison 2 !

D’après ce qui a été dit, tout ce qu’il faut raconter à propos de l’histoire, l’a déjà été. Du coup, le réalisateur Scott Frank a affirmé que la mini-série n’aura pas de suite. Pourtant, Le Jeu de la Dame avait tout pour faire espérer une saison 2.

Une mini-série à succès

Emmy Awards 2021 : « The Crown » écrase la compétition, « Ted Lasso » sacrée meilleure comédie, « Le Jeu de la dame » meilleure minisérie https://t.co/tqkRAQpo2v — Le Monde (@lemondefr) September 20, 2021

C’est le réalisateur Scott Frank, qui a fait l’annonce, décevant de nombreux fans par la même occasion. Il faut dire que Le Jeu de la Dame est une mini-série à succès, d’où l’incompréhension des fans. Pour la réalisation de l’œuvre, la production s’est basée sur le livre intitulé Le Jeu de la Dame, et qui est paru en 1983.

Le Jeu de la Dame raconte l’histoire d’une jeune femme orpheline, qui est un prodige nommée Beth Harmon. Le rôle incombe à Anna Taylor-Joy dans la série. Alors qu’elle a des problèmes de dépendance à l’alcool et à la drogue, Beth arrive à franchir les étapes du monde des échecs. Cela se passe dans les années 1950 et 1960, et dans le casting, on voit entre autres, Harry Melling et Thomas Brodie-Sangster. Le Jeu de la Dame est sorti sur la plateforme de streaming il y a un peu moins d’un an, et le succès a été fulgurant. Très vite, la série s’est hissée parmi les plus suivies de Netflix.

Si les utilisateurs de la plateforme ont adhéré, les critiques également. C’est ainsi Le Jeu de la Dame a eu du succès aux Primetime Emmy Awards de cette année. De même, son réalisateur et showrunner Scott Frank n’était pas en reste. Grâce à la mini-série, il a gagné « le prix de la meilleure réalisation pour une série limitée ou un film ». Notons qu’il y avait une rude concurrence avec d’autres séries à succès comme Wanda Vision, ou encore The Underground Railroad. Tous concouraient pour remporter « le prix de la meilleure mini-série ou anthologique ».

Par ailleurs, lors de cette cérémonie, la seule série qui est parvenue à faire mieux que Le Jeu de la Dame, c’est la série The Crown, avec 7 prix ! C’est donc un gros succès pour la mini-série, mais il en a été décidé autrement pour sa suite.

C’est la fin pour Le Jeu de la Dame

Netflix : la série « Le jeu de la Dame » n’aura pas de saison 2 https://t.co/2GVmYRGtUL — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) September 21, 2021

Malgré qu’elle ait réussi à remporter plusieurs prix, l’aventure s’arrête là pour Le Jeu de la Dame. Le réalisateur s’est confié sur sa décision qui semble incompréhensible pour plusieurs personnes : « Je suis vraiment désolé. Je déteste décevoir qui que ce soit, mais non. J’ai l’impression que nous avons raconté l’histoire que nous voulions raconter, et je m’inquiète – laissez-moi le dire autrement – je suis terrifié à l’idée que si nous essayons d’en raconter plus, nous ruinerons ce que nous avons déjà raconté. ». Au vu du succès qu’a été la série, on se rend compte que les fans seront vraiment déçus que cela s’arrête là.

Ce sera probablement le cas aussi pour l’actrice principale Anna Taylor-Joy. Cette dernière n’avait pas caché qu’elle ne serait pas contre le fait de retravailler avec toute l’équipe. Cependant, ce n’est pas totalement fini, car on sait qu’il y aura prochainement, une adaptation musicale du Jeu de la Dame à Broadway… c’est déjà ça !