Superstore : Netflix permet à ses abonnés de revivre les 5 premières saisons de la sitcom à succès !

Ça passe comme une surprise ! En effet, sans avoir annoncé sa sortie, le géant américain du streaming a choisi d’ajouter les cinq premières saisons de la sitcom Superstore. Une nouvelle des plus belles puisqu’il s’agit d’une sitcom qui a déjà connu un succès flamboyant dans le monde entier. Apprêtez-vous à rire. On vous en apprend plus sur cette comédie américaine dans la suite.

Embarquez en plein centre d’une grande surface avec Superstore !

Un manager déterminé, des employés parfois au bord de tout lâcher, soyez prêt à tout vivre avec Superstore. La série plonge les téléspectateurs dans le vécu d’une équipe exerçant son activité dans le « Cloud 9 », une grande surface fictive. Superstore met en avant Jonah, un employé rempli d’optimisme qui prend soin de son entourage, collègues et amis.

Parmi ces derniers, il faudra compter sur Cheyenne la plus drôle, Garrett le démoniaque, sans oublier Sandra qui perd fréquemment son emploi. Ce groupe adorable est dirigé par Glenn. Celui-ci peut se reposer sur les compétences de son assistante-gérante Dina ainsi que sur Matéo qui a l’air d’être moins ambitieux. Êtes-vous un fan de l’humour décalé américain ? Si oui, il n’y a pas de doute que vous allez en redemander avec cette sitcom américaine.

Une sitcom qui a fait ses preuves

Superstore est une comédie à succès qui a connu sa première diffusion sur NBC en novembre 2015. Par la suite, la série Superstore créée par Justin Spitzer n’a fait qu’enchainer succès sur succès après chaque saison. Aujourd’hui, elle compte déjà six saisons, dont la dernière a récemment été diffusée sur NBC.

Après avoir été acclamée par la critique, Superstore a obtenu plusieurs récompenses à l’instar des Awards. Son palmarès est garni du Gracie Award en 2017, du Golden Réel Award en 2018. Superstore a connu plusieurs diffusions en France sur des chaînes comme Comédie+ et NRJ12 au cours de l’année 2019.

Une série déjà disponible sur Netflix

Je vous saoule avec Superstore depuis des années, eh bien figurez-vous que la série arrive sur Netflix demain ! Quel bonheur, plus besoin de vous demander quoi regarder ces prochaines semaines !! pic.twitter.com/IUJIWEM0tv — 🍂☕🍄 Julie 🍄☕🍂 (@Ju7ie) September 19, 2021

Pour le plaisir de ses abonnés, Netflix ne manque pas d’initiatives. En effet, la plateforme de streaming a mis en ligne toutes les cinq premières saisons de Superstore. C’était dans la nuit du 20 septembre dernier. Voilà une bonne façon de permettre à tout un chacun de commencer une bonne semaine pleine de nouveautés.

En ce qui concerne le casting de la série, vous retrouverez plusieurs acteurs principaux qui à coup sûr vous épateront. On retrouve donc America Ferrera déjà aperçu dans Ugly Betty, Ana, ainsi que Quatre filles et un jean. Il faudra également compter sur Ben Feldman qu’on connaît dans L’Homme parfait, Catacombes, ainsi que Monstres et Cie : Au travail. N’oublions pas de rappeler la présence de Colton Dunn de Lauren Ash.

Au sein des employés du Cloud 9, il y a également du beau monde. Mark McKinney de The Kids in the Hall et Nichole Bloom de Teenage Cocktail répondent présents. Enfin, Kaliko Kauahi de Tales from the Catholic Churc of Elvis ! marque également de sa présence.