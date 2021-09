Billy Milligan : Le documentaire américain qui s’inspire des crimes d’un violeur en série débarque sur Netflix !

Aimez-vous les séries criminelles qui puisent leurs sources d’histoires réelles ? Vous allez sans doute adorer la nouvelle mini-série qui vient de débarquer sur Netflix. Il s’agit de Billy Milligan : Ces monstres en lui. Billy Milligan est un violeur en série qui se cache derrière plusieurs facettes. Découvrez-en davantage dans les prochaines lignes.

Un documentaire qui tire sa source d’une histoire vraie

On lui a diagnostiqué 24 personnalités et a été jugé non responsable de ses nombreux crimes, une décision inédite aux USA… Billy Milligan, ces monstres en lui, le 22 septembre. pic.twitter.com/tS5E8P5QZG — Netflix France (@NetflixFR) August 31, 2021

Le mercredi 22 septembre prochain, la plateforme de streaming Netflix mettra en ligne le documentaire Billy Milligan : Ces montres en lui. Une sortie qui va à coup sûr glacer le sang.

En effet, de nombreux acteurs et réalisateurs se sont déjà inspirés de Billy Milligan. Ce dernier a déjà été source de nombreuses fictions dans le monde littéraire tout comme celui du cinéma. On peut déjà évoquer le livre Mille et une vies de Billy Milligan dont Daniel Keyes est l’auteur en 1982. Ajoutant également le très populaire film Split sorti en 2017 qu’on doit à M. Night Shyamalan.

Aujourd’hui, Netflix offre à sa communauté la possibilité de découvrir Billy Milligan à travers un documentaire. Il s’agit donc d’une mini-série retraçant la vie de l’homme à qui on a diagnostiqué un trouble dissociatif de l’identité. D’ailleurs, c’est ce qui a permis à Billy d’être déclaré non coupable pour les moult crimes qu’il a pourtant commis. Un extrait du documentaire montre l’homme renier son identité devant la caméra. « Ça m’agace qu’on m’appelle Billy mais je ne dis rien. Vraiment rien. Je ne suis pas Billy », pouvait-on entendre.

Billy Milligan : une affaire qui sème la division

Selon certaines personnes, Billy Milligan était plutôt un joueur. L’affaire a longtemps semé la division dans le pays. Billy était soupçonné de jouer à la comédie en reflétant un malade mental. L’objectif, ne pas être jugé pour les graves crimes commis. Un expert avait même prétexté que l’homme était un véritable acteur. « Il devrait avoir un Oscar pour sa performance ».

Cependant, il faudra souligner que l’homme n’avait pas vraiment eu une enfance normale. Son père s’est suicidé alors que Billy était âgé juste de 3 ans. Aussi, il a été victime de nombreux abus sexuels de la part de son nouveau beau-père. Ce n’est donc pas surprenant que le jeune garçon qu’il était, ait pu développer de nombreux troubles de la personnalité.

Du beau monde au casting de la série

La série documentaire « Billy Milligan : ces monstres en lui » arrive le 22 septembre sur Netflix. À la fin des années 70, un violeur en série prétend que plusieurs personnalités contrôlent son comportement, embarquant l’Amérique dans une épopée judiciaire captivante. pic.twitter.com/iWfAczjKVH — Infos Netflix Belgique (@InfoNetflixBe) September 11, 2021

Puisqu’il s’agit d’un documentaire, la mini-série ramène des images des époques où Billy Milligan lui-même s’exprime. Dirigée par Olivier Megaton, la mini-série laisse la parole à plusieurs experts de la psychologie.

Entre véritable maladie mentale ou super joueur de comédie, la question reste posée. Si vous souhaitez vous faire votre propre opinion, apprêtez-vous à suivre la série dès sa sortie. Ce qui est certain, c’est qu’il est peu probable que vous restiez indifférent devant cette histoire qui a changé plusieurs vies.