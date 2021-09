Outlander (Netflix) : Caitriona Balfe prévient les fans sur la saison 6 de la série qui va ‘’briser des cœurs’’ !

Le début de l’année prochaine sera marqué par la diffusion de la célèbre série dramatique ‘’Outlander’’. Dans le but de ravir les fans de cette dernière, Caitriona Balfe, qui joue le rôle de Claire s’est amusé à faire quelques révélations. On vous en dit plus dans la suite.

Caitriona Balfe partage quelques détails sur la prochaine sortie de Outlander !

Caitriona Balfe a déclaré que la sixième saison d’#Outlander serait « déchirante », « bizarre » et « pleine de rebondissements » « Ce sera très déstabilisant pour Claire » (Source | @Screenrant) pic.twitter.com/KVXlnPWOdD — Hush – CinéSéries News (@127_bastien) September 18, 2021

Tout récemment, Caitriona Balfe a accordé une interview au média américain Entertainment Weekly. La célèbre actrice qu’on retrouve dans le drame proposé par Starz assure que de belles choses attendent les téléspectateurs. Il s’agit surtout des rebondissements émotionnels marqués par la venue des Christie. Selon Caitriona Balfe, les nouveaux épisodes auxquels on aura droit seront non seulement tordus, mais déchirants également.

Claire Fraser n’a pas manqué de faire des révélations sur la nouvelle tête, Jessica Reynolds qui jouera Malva Christie, sa nouvelle coéquipière. « Claire et Malva construisent une relation et un lien formidables », a-t-elle laissé entendre.

L’adaptation du sixième livre de la saga de Diana Gabaldon propose un affrontement entre Caitriona Balfe et Sam Heughan. Ces derniers sont animés par le désir d’assurer la protection des personnes qu’ils aiment.

Il faudra s’attendre à un retournement de situation

La saison 6 de ‘’Outlander’’ va beaucoup plus porter sur le lien entre Claire et Jamie, ainsi que sur la famille Christie. « Outlander a toujours eu le flair pour créer de bons antagonistes. Les Christie ne sont pas des méchants traditionnels », a déclaré Caitriona Balfe. Elle a également ajouté que le lien fort qui va se créer entre Malva et Claire va déstabiliser cette dernière. « Cela va vraiment vous briser le cœur, mais ils vont tous se retrouver mêlés dans un retournement de situation », a-t-elle ajouté.

Un tournant triste dans la saison 6 d’Outlander ?

Les révélations de la comédienne s’accordent avec celles de l’actrice Lauren Lyle qui interprète le rôle de Marsali. Cette dernière annonçait autrefois que la saison 6 de Outlander connaîtrait un revirement assez sombre. En effet, cela a rapport avec Marsali et Fergus. Il s’agit d’un couple sympa, romantique et jeune qui renchérit l’humour des téléspectateurs de la série. Toutefois, il faut s’attendre à un événement profond qui découlera d’un test visant ces personnages.

À en croire Caitriona Balfe, la saison 6 laissera voir Marsali et Fergus prendre par une période tumultueuse qui affectera leur histoire. On verra Marsali prendre la tête dans l’objectif de soutenir sa famille et subvenir à ses besoins personnels. Un fait qui stimule encore plus l’arrivée de cette prochaine saison dans laquelle moult changements auront lieu.

À propos de la série Outlander

‘’Outlander’’ est une série qui narre les aventures de Claire. Cette dernière est une infirmière de guerre mariée, qui s’est brusquement retrouvée lancée au beau milieu d’une campagne écossaise de 1743. La jeune se verra donc prise dans des conflits de propriétés et d’espionnage la poussant à fuir au risque de sa vie. Elle sera obligée d’épouser Jamie, un jeune guerrier écossais. Jamie, tellement fou de Claire, la conduit à être partagée entre fidélité et désir.