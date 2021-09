Virgin River (Netflix) : La plateforme a décidé de renouveler la série pour non pas une saison mais deux… Une excellente nouvelle pour les fans !

La saison 3 de Virgin River est sur la plateforme de streaming depuis le mois de juillet de cette année. Cette série a fait le bonheur des abonnés Netflix, au point de détrôner La Chronique des Bridgerton. Il paraissait donc logique que le géant américain envisage de continuer l’aventure. Cependant, rien n’était venu confirmer cela jusqu’à hier. Heureusement, aujourd’hui, la bonne nouvelle est enfin tombée, avec une surprise en plus.

Netflix sort du silence et dévoile son projet concernant Virgin River !

Un drame romantique, un scénario captivant, des rebondissements inattendus…, Virgin River a su se faire une place de choix auprès des abonnés Netflix. La série est une adaptation des livres de Robyn Carr. Après 3 saisons dont le dernier est disponible depuis le 9 juillet 2021, les fans sont restés sur leur faim. En effet, la saison 3 est finie dans un énorme cliffhanger, ce qui ne permettait pas de dire que la série était terminée. De trop nombreuses questions sont restées sans réponse et il fallait donc une suite. D’où l’anxiété des fans, face au silence de la plateforme Netflix.

On voulait savoir entre autres, qui est le vrai père du bébé de Mel, entre son mari décédé Mark et Jack. La vie de Hope ne tient plus qu’à un fil vers les derniers épisodes de la série, puisque celle-ci est dans le coma. Les fans voudraient donc savoir si elle finit par s’en sortir. Notons qu’il s’agit de l’un des personnages emblématiques de la série. Finalement, il y avait trop de questions sans réponse après la 3e saison de Virgin River. Cela a laissé la porte ouverte à l’imagination des fans, qui se sont amusés à imaginer différentes manières dont la série pourrait évoluer. Alors que le géant américain laissait l’imagination des fans pleins d’espoir vagabonder en silence, une très bonne est arrivée.

2 saisons de plus pour la série Virgin River !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Virgin River (@virginriver.netflix)

C’est ce lundi 20 septembre 2021 que les fans ont appris la nouvelle tant attendue. Se décidant à en dévoiler plus sur ses projets par rapport à Virgin River, Netflix a révélé que la série n’est pas prête de s’arrêter. D’ailleurs, l’aventure se poursuivra encore quelques années, puisque la plateforme de streaming a commandé non pas une, mais 2 saisons.

Ainsi, il y aura une saison 4 et 5 pour Virgin River, dans les mois à suivre. De quoi faire plaisir aux millions de téléspectateurs qui espéraient au moins une saison en plus. Il faut dire que cela n’est guère étonnant que Netflix renouvelle la série pour 2 saisons de plus, au vu du succès retentissant que ça a été. D’ailleurs cela continue encore maintenant, et la série a pu monter en tête des classements de streaming de Nielsen aux États-Unis. En effet, Virgin River a pu faire plus de 2,1 milliards de minutes en termes de visualisation en une semaine ! On attend la date de sortie de la saison 4.