Jaguar : La nouvelle série originale espagnole que propose Netflix à ses abonnés !

Encore une fois, la plateforme de streaming Netflix a mis une pièce sur une production originale venant tout droit d’Espagne. D’ailleurs, elles ont pris l’habitude de rencontrer un véritable succès auprès des utilisateurs de Netflix. Ce n’est donc pas surprenant de voir le géant américain du streaming se tourner encore vers une telle production. Cette fois, c’est la nouvelle série Jaguar qui est à l’honneur. Connaîtra-t-elle également un succès flamboyant ? On vous en dit plus dans la suite.

Que dire à propos de Jaguar ?

La saison 1 de la série « Jaguar » arrive le 22 septembre sur Netflix. Dans l’Espagne des années 1960, une survivante de l’Holocauste rejoint un groupe de justiciers qui pourchassent les centaines de nazis ayant fui vers leur pays. pic.twitter.com/jViqKtajl5 — Infos Netflix Belgique (@InfoNetflixBe) September 14, 2021

Dans la série Jaguar, apprêtez-vous à embarquer en plein cœur des années 60. Elle est beaucoup plus focalisée sur la vie d’Isabel Garrido. Cette dernière a échappé de justesse à l’holocauste alors qu’elle n’était qu’une petite fille à l’époque. Toutefois, Isabel a totalement changé depuis qu’elle est parvenue à fuir le camp de concentration de Mauthausen.

Certes, le temps est passé. Néanmoins, la jeune femme d’aujourd’hui n’a oublié ni le nom ni le visage de l’homme qui a sauvagement tué son père sous ses yeux. Prête maintenant à tout pour honorer sa famille, elle rejoint une association d’autodidactes. Ici, elle se mettra avec des personnes à la recherche de la justice et qui ont les mêmes objectifs de vengeance qu’elle.

Isabel prend comme nom de code Jaguar au sein de l’organisation spéciale. Ensemble, le groupe se lance dans la poursuite de centaines de nazis. Ces derniers, venus se réfugier en Espagne à la suite de la Seconde Guerre mondiale, ne pourront pas rester à l’ombre longtemps. À la réalisation de cette dramédie espagnole, on retrouve Carlos Sedes ainsi que Jacobo Martinez. Le tournage de la série a eu lieu dans divers lieux d’Espagne et a débuté en août 2020.

Casting et date de sortie

La saison 1 de #Jaguar est dès maintenant disponible en streaming sur Netflix. « Dans les années 60, une survivante de l’Holocauste intègre un groupe d’espions autodidactes qui traquent les nazis réfugiés en Espagne après la Seconde Guerre mondiale. »#Netflix pic.twitter.com/05XEWr9JkX — ALXOIX (@alxoix) September 22, 2021

Ramon Campos rime avec réussite. Vous pouvez ne pas savoir qui c’est. Cependant, ses réalisations à l’instar de Gran Hotel, Farina, Velours ainsi que Temps de guerre et Haute mer doivent vous dire quelque chose. Encore que là, ce ne sont que de petits aperçus des bandes réalisées sur toute sa carrière. Cette fois, il met en avant une production originale Netflix qui va encore certainement marquer le public comme avec toutes ses sorties.

Blanca Suárez interprète le rôle principal d’Isabel. On la retrouvait déjà dans Cable Girls, The Boarding School ainsi que dans The Boat. À côté de l’actrice principale, on retrouve Ivan Marcos connu dans Cocaine Coast, qui interprète Lucena. Sordo sera interprété par Adrian Lastra, tandis que Francesc Garrido et Oscar Casas joueront respectivement Marsé et Castro.

Dès ce mercredi 22 septembre, les huit premiers épisodes de la saison 1 de la série seront disponibles. Rendez-vous donc sur la plateforme de géant du streaming. Ceux qui sont au Mexique, en Colombie, au Pérou, ou en Équateur peuvent déjà accéder à la série depuis 02h00. Si vous êtes dans des pays comme le Paraguay, ou au Venezuela, sachez qu’elle a été mise en ligne depuis 03h du matin.