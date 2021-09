Ozark saison 4 bientôt sur Netflix : La réalisatrice de la série fait le point concernant le tournage de la suite, et les nouvelles sont bonnes !

On savait juste qu’il y aurait une dernière saison pour Ozark, mais rien de plus, jusqu’à présent. La réalisatrice apporte des nouvelles…

On en était à 3 saisons, et on avait appris qu’il y aurait une 4e saison. Cependant, rien n’a fuité depuis à propos de la quatrième saison d’Ozark. Alors que les fans guettent la moindre information sur la série Netflix, l’une des réalisatrices se décident à lâcher quelques informations réjouissantes pour les fans.

Bientôt la fin du tournage, la réalisatrice de la série en parle

C’est la réalisatrice Amanda Marsalis, qui a bien voulu satisfaire quelque peu la curiosité des fans en leur parlant du tournage. Ainsi, on apprend que le tournage est en cours actuellement, mais que c’est bientôt fini. En effet, la production est à un épisode de la fin d’Ozark, ce qui est une très bonne nouvelle. Si cela a semblé prendre plus de temps, c’est en raison de la pandémie qui sévit toujours. Il a donc fallu composer avec les restrictions sanitaires, comme c’est le cas maintenant sur les plateaux de télévision. Néanmoins, toute l’équipe s’est donnée à font pour que la finale d’Ozark soit mémorable.

C’est sur son compte Instagram que la réalisatrice Amanda Marsalis a fourni quelques informations aux fans de la série : « J’ai presque fini les 4 épisodes que je suis reconnaissante de diriger cette saison. Il reste un épisode après ça pour les acteurs et l’équipe. » Cette publication annonce la fin prochaine du tournage d’Ozark. De quoi ravir les fans, qui espèrent depuis, une date de sortie.

Dernière saison pour Ozark… Marty et Wendy arriveront-ils à survivre ?

En dehors de la publication de la réalisatrice, il n’y a pas d’autres informations qui aient fuité. Cependant, Netflix prépare un événement mondial de diffusion en direct, qui pourrait révéler des surprises. Il s’agit de l’évènement spécial pour les fans de Netflix TUDUM. Il y aura plus de 145 stars et créateurs, dont ceux de la série Ozark. Des impressions et des exclusivités seront dévoilées à ce moment. Il pourrait donc y avoir des révélations intéressantes lors de cet évènement qui se tiendra le 25 septembre 2021.

En attendant ce moment où les fans pourront poser des questions et espérer en savoir plus, les spéculations sont en cours, selon l’imagination de chacun. En dehors de cela, il y a quand même quelques certitudes pour la suite. On sait par exemple que Ben Davis (joué par l’acteur Tom Pelphrey) ne s’en sortira pas vivant. En effet, Wendy l’a remis au tueur à gages Nelson dans la saison 3. Certes, sa mise à mort n’a pas été montrée, ni son cadavre, mais cela ne fait aucun doute qu’il n’a pas survécu.

Aussi, d’après le showrunner de la série Chris Mundy, la majeure partie de tous ceux qui ont rencontré les Byrdes ne s’en sortiront pas. Comme nous l’avions évoqué, la date de sortie est encore inconnue pour cette dernière saison qui est presque achevée. Les fans l’espèrent pour bientôt.