Hit & run saison 2 : Une annulation de la série par la plateforme de streaming Netflix… Quel mauvais coup !

Les fans de la création originale Hit & run vont devoir saisir leur mouchoir. Netflix vient de confirmer l’annulation de la série après sa première saison. On aura donc plus droit au thriller d’espionnage créé par Fauda, Avi Issacharoff ainsi que Lior Raz. Apprenez-en plus dans la suite.

Que dire à propos de l’annulation de Hit & run ?

Avec ses neuf épisodes, la saison 1 de Hit & run a fait sa sortie au cours du mois d’août dernier. D’après les informations divulguées par la plateforme de streaming, la série a pourtant cartonné. En effet, elle s’est retrouvée en tête du classement des contenus les plus populaires dans le monde sur de nombreuses semaines. Cependant, cela n’a pas empêché Netflix de renoncer à un renouvellement de sa deuxième saison.

On va devoir dire adieu à Lior Raz, Kaelen Ohm, Sanaa Lathan et bien d’autres. Il faut souligner que la création originale s’était achevée sur un cliffhanger et pas des moindres. Les raisons de l’annulation de la série n’ont pas encore été données par l’entreprise américaine. Selon certaines informations, la principale raison de cette annulation est liée aux difficultés de production entraînées par la pandémie.

De quoi parle cette série qui ne sera pas reconduite ?

Hit & run narre l’histoire d’un homme (Lior Raz) dans le rôle de Segev Azulai dont la vie a pris un tout autre tournant. Tout a changé pour Segev Azulai après la mystérieuse mort de sa femme au cours d’un accident de voiture. Submergé par la douleur, le mari de la défunte est prêt à braver tous les obstacles dans le but de découvrir la vérité.

Dans l’idée que la mort de sa femme est tout sauf un accident, l’homme s’engage à mener ses propres recherches. Son cousin et un vieil ami, accompagnés d’une ancienne conquête journaliste se retrouvent tous engagés dans l’affaire à élucider. Segev Azulai ne tardera pas à se rendre compte du vrai visage de sa femme morte.

Une fin qui laissait planer l’arrivée d’une saison 2

La saison 1 de Hit & run était pleine de rebondissements tout comme de choquantes révélations. Elle s’est clôturée sur plusieurs questions sans réponses. On voyait Naomi déchiffrer le message du cahier pendant que Tali proposait à Shira de quitter le pays.

Segev Azulai se retrouvait alors entre deux fortes puissances. Ce dernier a pu dénicher le journal de Danielle qui comportait des secrets d’État israéliens. Toutefois, juste avant de scander son succès, l’homme est informé que son ex-femme a également été tuée et sa fille prise par des ravisseurs.

Plusieurs téléspectateurs étaient alors dans l’espoir de retrouver Segev Azulai essayer d’échanger le cahier qu’il a trouvé contre sa fille. On pourrait donc conclure qu’après examen de la réaction du public et autres paramètres, la plateforme n’a pas été motivée par une suite. Beaucoup étaient optimistes, surtout que même certaines agences de notation comme IMDB avaient donné une bonne note à Hit & run.