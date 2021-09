Luna Park : La bande-annonce de la nouvelle sortie italienne a été révélée par Netflix… Les abonnés pourront suivre la série dans les prochains jours !

Lundi 20 septembre dernier, le géant américain du streaming faisait découvrir la bande-annonce de la nouvelle série Luna Park. Il s’agit d’une production originale Netflix qui va certainement trouver sa place au sein des amoureux de Gossip Girl ou d’Élite. On vous en dit plus dans la suite.

Luna Park c’est quoi ?

Luna Park : Netflix révèle la bande annonce de sa prochaine série italienne (disponible en septembre) https://t.co/MLqeKrFOBX pic.twitter.com/PYgalosjhZ — Netflix News (@netflix_news_fr) September 20, 2021

Nora grandit au sein d’une famille d’artistes vadrouilleurs. C’est ainsi que la jeune fille a aussi été habituée à parcourir le monde. À la suite de la mort de sa mère, Nora décide de s’installer à Rome. L’objectif, c’est d’y résider en compagnie du reste de sa famille. Pour essayer d’assurer son avenir, le père de la jeune fille l’implique dans l’établissement et la relance d’un parc d’attractions dans la localité. Nora fait ainsi la rencontre d’une jeune opératrice du nom de Rosa.

Cette dernière est opératrice de manège et issue de la haute société romaine. Un désaccord finit par se créer entre les deux jeunes filles. En regardant au passé, elles chercheront à mettre au clair leur avenir. À Luna Park, plusieurs générations voient leurs destins se mélanger et s’alterner dans un voyage rempli d’intrigues, d’amours et de rebondissements.

Une nouvelle série italienne qui pourrait connaître un véritable succès

Glamour, suspens, disputes, révoltes, magie…, tels sont les premiers mots qui peuvent décrire Luna Park avec sa première saison. Créée par Isabella Aguilar, la série sera disponible en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix le 30 septembre prochain.

Le synopsis de la série a également suivi la bande-annonce qu’a dévoilée la plateforme de streaming. La série relate l’histoire de Nora et de Rosa. Il s’agit de deux jeunes filles portées vers deux mondes différents. Le récit laisse apprécier la magie du parc d’attractions légendaire. On retrouve dans Luna Park un ensemble d’intrigues et de secrets avec des vérités qui finiront par être mises à la lumière.

C’est ainsi que Nora dévoilera à Rosa lors d’une consultation de voyance que sa sœur qu’elle croyait morte ne l’est pas. Il faudra s’apprêter à vivre de nombreux suspens. L’enquête est réalisée dans un style qui rappelle d’autres séries qui ont eu du succès comme Elite.

À propos du casting de la série Luna Park

▶️ A Netflix divulgou o trailer de ‘Luna Park’, sua nova série italiana. 🗓Estreia dia 30 de setembro.pic.twitter.com/e1xylQrTGr — Banco de Séries News 📝 (@BDSnewsoficial) September 20, 2021

Du beau monde nous attend dans la série. Au sein de la famille Marini, on retrouve Nora qu’interprète Simona Tabasco. Il faudra également compter sur Tommaso Ragno dans le rôle du père Antonio de Nora. Milvia Marigliano endosse le rôle de la grand-mère de Miranda. Nora et Rosa ont un lien avec les deux frères Matteo et Simone. Ces derniers sont respectivement joués par Eduardo Coen et Alession Lapice. À en croire la bande-annonce, ils sont d’une importance capitale dans l’histoire.

Apprêtez-vous à vivre une ambiance électrique du carnaval où la grande rencontre des deux jeunes femmes aura lieu. Vous serez également embarqué dans les magnifiques paysages de l’Italie.