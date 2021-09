Britney vs Spears : le documentaire évènement sur la star sort le 28 septembre

Netflix copie sur Hulu ?

Avant toute chose, il est important de mettre au clair que Netflix n’a pas triché sur Amazon Prime Video pour la création de ce documentaire sur Britney Spears, parce que le géant du streaming a lancé le développement de Britney vs Spears, il y a plus d’un an, soit bien avant la sortie du film d‘Hulu. Il est donc authentique et même s’il rassemblera probablement des faits similaires, leur réalisation est différentes et les informations qu’ils comportent le seront probablement aussi. Alors, avoir vu Framing Britney Spears ne vous empêche pas de regarder Britney vs Spears.

De quoi traite le documentaire Britney vs Spears ? Le documentaire, réalisé par Erin Lee Carr, à qui l’on doit plusieurs documentaires pour Vice, HBO ou encore Netflix, retracera ainsi les détails de sa mise sous tutelle, mais également la façon dont cette emprise a affecté sa vie et comment sont père a réussi à maintenir la tutuelle durant plus d’une décennie. Un peu comme Framing Britney Spears, il s’intéressera au mouvement #FreeBritney et le lynchage médiatique dont elle a été victime au début des années 2000. En effet, Britney Spears a rapidement accédé au statut de star internationale alors qu’elle n’était encore qu’adolescente. Elle a souffert d’une dépression ultra-médiatisée en 2007 et a vécu une descente aux enfers qui l’a amenée à être placée sous la tutelle de son père Jamie Spears.

En effet, presque tout le monde connaît Britney Spears par son nom ou ses chansons mais tout le monde ne sait pas ce qu’elle a vécu,notamment sa mise en tutelle qui a permis à son père et tuteur Jamie Spears de prendre le contrôle de sa vie personnelle et professionnelle. De prendre contrôle de ses finances, son quotidien mais également de sa contraception. Ce documentaire fera sans doute autant de bruit que celui d’Hulu, puisque des célébrités comme Madonna, Ariana Grande, Cardi B ou Mariah Carey avaient apporté leur soutien à la chanteuse.

Netflix dévoile la bande annonce du documentaire sur les réseaux sociaux

Alors que le procès entre Britney Spears et son père fait en ce moment les gros titres, le géant du streaming a partagé sur Twitter un premier teaser de moins de 20 secondes, qui laisse le message suivant : « L’enregistrement qui suit est un message vocal envoyé par Britney Spears à un avocat le 21 janvier 2009 à 12 heures 29« . Ensuite, on entend la voix de la chanteuse « Bonjour, mon nom est Britney Spears, je vous ai appelé plus tôt ». On l’entend ensuite demander conseil sur « le processus d’élimination de la tutelle« . Ce bout de conversation téléphonique entre l’artiste et son avocat datée de 2009 suggère que nous pourrions en apprendre davantage sur cette supercherie juridique, notamment que cela fait plusieurs années que la chanteuse veut que cela s’arrête.

